Survivor büyük ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunun tarihi fark! İşte Survivor son bölümde ödülü kazanan takım

Sopa sağında solunda birer top düşürmeden finale gelecek. Finalde 2 basket atışı atan sayı alacak. Survivor 2020’de 7 kişi kalındığı için avantaj oyunu yok. Seçim önceliği Mavi takıma verildi. Oyunlar üçe üç olarak başladı. Oyunda yarışmacılar ellerinde bir çubuk ve çubuğun iki ucunda birer top ile birlikte bütün engelleri aşmaları gerekiyordu. Oyunda Mavi takımın üstünlüğü başta başladı. 2-0 iken Kırmızı takımdan Yasin, takımı adına ilk sayıyı aldı. Sonrasında ise Mavi takım ardı ardına aldığı sayıları ile skoru 8-1’e getirdi. Sonrasında Sercan ile Elif’in aldığı sayıları ile skor 8-3 oldu.Sonraki iki oyunu da kazanan mavi takım, toplamda on puana erişti. Ve Survivor 2020'de büyük ödülü 10'a 3 büyük ödülü kazanan mavi takım oldu.

Survivor 2020 ’de büyük finale yaklaşıldıkça heyecan artıyor. Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, Murat Ceylan'ın açıkladığı büyük ödülü kazanabilmek için yarıştı. Kazanan takım ise oyunun hemen ardından limuzinle büyük ödüle gitti.

ÖDÜL OYUNUNDA SURVİVOR YASİN ÇOK SİNİRLENDİ!

Survivor 2020'de büyük ödül kırmızı takımdan Yasin için anlamı daha büyüktü. Neredeyse bir aydır büyük ödülü kazanamayan Yasin, oyun sırasında ve oyun sonrasında sinirli hareketleri ile dikkat çekti. Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlendi. Berkan'ın da arayı açması sonrasında Survivor Yasin, oyunu bıraktı. Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi. Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi. Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020’de ödül oyununu kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

Ertesi gün ise mavi takım yarışmacıları, Punta Cana, Karayiplerin eşsiz manzarası eşliğinde balon turu yaptı. Turun ardından ise günü malikanedeki havuzda yüzerek geçirdiler.



