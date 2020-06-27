MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor büyük ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunun tarihi fark! İşte Survivor son bölümde ödülü kazanan takım

Survivor büyük ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunun tarihi fark! İşte Survivor son bölümde ödülü kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 00:13 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 26 Haziran Cuma yayınlanan 119. bölümünde mavi ve kırmızı takımlar büyük ödül oyununda karşı karşıya geldi. Kazanan takımın limuzin, malikane ve balon gezisi keyfi yapacağı büyük ödül oyununda zorlu bir mücadele yaşandı. Büyük ödüle ulaşmak isteyen iki takım da tüm güçlerini parkura yansıttı. Peki, Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de büyük ödül neydi? İşte Survivor 2020 son bölümde yaşananlar.

Survivor büyük ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunun tarihi fark! İşte Survivor son bölümde ödülü kazanan takım

Survivor 2020’de büyük finale yaklaşıldıkça heyecan artıyor. Survivor'da Sercan, Elif ve Yasin'in yer aldığı kırmızı takım ile Cemal Can, Nisa, Barış ve Berkan'dan oluşan mavi takım, Murat Ceylan'ın açıkladığı büyük ödülü kazanabilmek için yarıştı. Kazanan takım ise oyunun hemen ardından limuzinle büyük ödüle gitti.

SURVIVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Sopa sağında solunda birer top düşürmeden finale gelecek. Finalde 2 basket atışı atan sayı alacak. Survivor 2020’de 7 kişi kalındığı için avantaj oyunu yok. Seçim önceliği Mavi takıma verildi. Oyunlar üçe üç olarak başladı. Oyunda yarışmacılar ellerinde bir çubuk ve çubuğun iki ucunda birer top ile birlikte bütün engelleri aşmaları gerekiyordu. Oyunda Mavi takımın üstünlüğü başta başladı. 2-0 iken Kırmızı takımdan Yasin, takımı adına ilk sayıyı aldı. Sonrasında ise Mavi takım ardı ardına aldığı sayıları ile skoru 8-1’e getirdi. Sonrasında Sercan ile Elif’in aldığı sayıları ile skor 8-3 oldu.Sonraki iki oyunu da kazanan mavi takım, toplamda on puana erişti. Ve Survivor 2020'de büyük ödülü 10'a 3 büyük ödülü kazanan mavi takım oldu.

ÖDÜL OYUNUNDA SURVİVOR YASİN ÇOK SİNİRLENDİ!

Survivor 2020'de büyük ödül kırmızı takımdan Yasin için anlamı daha büyüktü. Neredeyse bir aydır büyük ödülü kazanamayan Yasin, oyun sırasında ve oyun sonrasında sinirli hareketleri ile dikkat çekti. Survivor'da skor 8-3 iken Berkan ile karşılaşan Yasin, parkurda çubuk üzerinde taşıdığı topları düşürdükten sonra kendine sinirlendi. Berkan'ın da arayı açması sonrasında Survivor Yasin, oyunu bıraktı. Arkadaşlarının seslenmesi sonrasında Yasin yine parkura döndü ve devam etmeye çalıştı. Fakat Berkan arayı açmanın avantajı ile oyunu kazanmayı başardı.

s3

Survivor Yasin, ödül oyunu sonrasında büyük ödülü kazanan takımın sevinmesine de sinirlendi. Mavi takım, oyun sonrasında özel tezahüratlarını yapınca Yasin'in tepkisi ile karşılaştılar. Yasin "Yapın burada psiko msiko sonra Yaso... Nerede arkadaşlık, kardeşlik? Haydi işinize bakın" dedi. Yasin'in bu sözleri karşısında mavi takım, onun uzun zamandır büyük ödülü kazanmaması yüzünden tepki vermediler.

SURVIVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE OLDU?

Survivor 2020’de ödül oyununu kazanan mavi takım, ilk olarak limuzine binerek gece kalacakları malikaneye gittiler. Malikaneye ulaşan yarışmacılar akşam yemeğinin ardından konforlu odalarında dinlenmeye çekildi.

Ertesi gün ise mavi takım yarışmacıları, Punta Cana, Karayiplerin eşsiz manzarası eşliğinde balon turu yaptı. Turun ardından ise günü malikanedeki havuzda yüzerek geçirdiler.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBomba 'aşk' iddiası!Bomba 'aşk' iddiası!
Doya Doya Moda'da jüriden sürpriz eleme kararıDoya Doya Moda'da jüriden sürpriz eleme kararı
Aksiyon macera sevenler ekran başınaAksiyon macera sevenler ekran başına
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünyada ilk! Diyarbakır'da korona hastasına uygulandı: Sonuç...

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Muğla'da 18 yaşındaki gencin feci ölümü

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Polislere yakalanınca eteğini indirdi!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

Beşiktaş gol oldu yağdı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Eski çift yemekte görüntülendi! Araları iyi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'de kim elendi? Birinci kim oldu? Bülent Ersoy'dan sürpriz eleme kararı! İşte Kuaförüm Sensin 26 Haziran Cuma sonuçları

Tarihin Arka Odası yeni bölümleriyle başlıyor! Tarihin Arka Odası hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Tarihin Arka Odası yeni bölümleriyle başlıyor! Tarihin Arka Odası hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

Esra Erol'dan ekrana veda paylaşımı! Esra Erol'da yeni sezon ne zaman?

Kenan Doğulu, Türkiye'nin ilk arabalı açık hava konserinde sahne aldı!

Türkiye'nin ilk arabalı açık hava konseri!

Kuaförüm Sensin'de Bülent Ersoy gözyaşlarına boğuldu! Annesiyle ilgili konuştu herkesi ağlattı!

Bülent Ersoy itiraflarıyla hem ağladı hem ağlattı! "Kimsem yok" dedi ve...

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 26 Haziran Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da jüriden sürpriz eleme kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.