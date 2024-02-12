Survivor Çağla Taşdelen canlı yayında "Serdar Bey" deyince Serdar Ortaç sinirlendi! "Küfür edeceğim şimdi"

Ünlü popçu Serdar Ortaç, şimdilerde sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla gündemden düşmüyor.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde TikTok'ta yaptığı açıklamada gönlünü kaptırdığı ismi açıklamıştı. Şarkıcı gönlünü eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığından bahsetmişti. Şarkıcı, "Ben hayatımın kadınını buldum. Çok güzel şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şarkıcı Çağla Taşdelen'le TikTok'ta yayına katıldı. Taşdelen'le canlı yayında muhabbet eden olan Ortaç, ona karşı olan ilgisinden bahsetti.

"ŞİMDİ KÜFÜR EDECEĞİM"

"İnanıyorum aşkı bulacağım ben. Henüz evde kalmış gibi hissetmiyorum Serdar Bey"diyen Çağla Taşdelen'e Serdar Ortaç kızdı.

Ortaç, "Benden iyisi mi var? Bilemiyorum aslında... Şimdi küfür edeceğim halen daha Serdar Bey'le devam et sen. Makyajsız botoksuz Çağla gibi kız seviyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla ise "Arkadaşlar şu an şaka yapıyor" dedi. Ortaç, ise "Yok hiç şaka yapmıyorum" şeklinde yanıt verdi.





