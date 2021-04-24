Survivor Çağrı her şeyi itiraf! Diskalifiye sonrası ilk kez konuştu

Tv 8’de yayınlanan sevilen yarışma Survivor’ın en iddialı isimlerinden biri olan Çağrı Atakan, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmayı sonuçlandıramadan diskalifiye oldu. Survivor Çağrı, ilk kez konuştu ve yaşadıklarını tek tek anlattı.

Sunucu Murat Ceylan'a tepkisi ve Acun Ilıcalı'dan bir hafta süre istemesi sonrası yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, son dört için favorilerini de açıkladı.

SURVIVOR ÇAĞRI'NIN AÇIKLAMALARI

Vedanın ardından takımda neler değişir?

Batuhan ve İsmail halkın ne düşüneceğini çok önemsiyorlardı, ona göre hareket ediyorlardı. Bir noktadan sonra içlerindeki bireysel hırslara yenilecekler, tartışmalar başlayacak. Eğer Merve geri dönerse takımın çok iyiye gideceğini düşünüyorum. Tartışmalar büyüyecek çünkü bireyselleşmeler ortaya çıkacak.

Survivor için favori ismin kim?

İnşallah bizim takımdan çıkar, inşallah Merve Aydın olur. Son dörde Poyraz, Merve, Batuhan ve Aleyna Kalaycıoğlu kalır diye düşünüyorum.

Survivor'dan sonra neler yapmayı planlıyorsun?

Anne evimi özledim, gideyim anneme sarılayım. Artık kendim açımdan bir eşik aştığımı düşünüyorum. Onu sevdiğimi bütün Türkiye'ye söylemem beni gerçekten mutlu etti.