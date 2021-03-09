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Survivor Çağrı Murat Ceylan'ın üstüne yürüdü! Furkan Dede'den bomba yorum

09.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Survivor Çağrı Murat Ceylan'ın üstüne yürüdü! Furkan Dede'den bomba yorum

Survivor Çağrı sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyünce gündeme bomba gibi düştü. Survivor yorumcusu Furkan Dede "Murat kusura bakmasın burası Survivor" yorumuyla herkesi şaşırttı.

Survivor'da bu akşamki bölümde büyük bir tartışma yaşanıyor.

Survivor Çağrı ile Murat Ceylan arasında yaşanan olay Survivor Ekstra masasına taşındı.

Sema Aydemir, Survivor Çağrı için "Gözü dönmüş" ifadesini kullanırken, Semih Öztürk de "Çok ciddi saygısızlık bu" yorumunu yaptı.

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Furkan Dede ise açıklamasında "Acun abi kendine yapılsa çık git buradan demez. Ama Acun abinin çalışanına yapılan bir olay var" dedi. Sema Aydemir ise "Murat şoke olmuştur Murat'ın hayatında böyle şeyler yok üç gün kendine gelememiştir" dedi.

Furkan Dede ise bu söze bomba bir yanıt verdi. Dede "Murat kendisine gelemeyebilir ama Murat kusura bakmasın burası Survivor. Kimler kimlere neler dedi herkes her şeye hazırlıklı olacak cezası neyse çekecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Murat Ceylan Wish Semih Öztürk Çağrı Atakan
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