Survivor Çağrı Murat Ceylan'ın üstüne yürüdü! Furkan Dede'den bomba yorum

Survivor'da bu akşamki bölümde büyük bir tartışma yaşanıyor.

Survivor Çağrı ile Murat Ceylan arasında yaşanan olay Survivor Ekstra masasına taşındı.

Sema Aydemir, Survivor Çağrı için "Gözü dönmüş" ifadesini kullanırken, Semih Öztürk de "Çok ciddi saygısızlık bu" yorumunu yaptı.

Furkan Dede ise açıklamasında "Acun abi kendine yapılsa çık git buradan demez. Ama Acun abinin çalışanına yapılan bir olay var" dedi. Sema Aydemir ise "Murat şoke olmuştur Murat'ın hayatında böyle şeyler yok üç gün kendine gelememiştir" dedi.

Furkan Dede ise bu söze bomba bir yanıt verdi. Dede "Murat kendisine gelemeyebilir ama Murat kusura bakmasın burası Survivor. Kimler kimlere neler dedi herkes her şeye hazırlıklı olacak cezası neyse çekecek" dedi.



