MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Cemal Can’dan Berkan Karanbulut’a büyük jest!

Survivor Cemal Can’dan Berkan Karanbulut’a büyük jest!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 17:43 | Son Güncelleme

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının sona ermesinin ardından yarışmacılar görüşmeyi sürdürdü. Yarışma boyunca iyi anlaşan isimler programının final yapmasıyla özel hayatlarında da bir araya gelmeye başladı. Özellikle hayranlarının birlikte görmek istediği isimlerin bir araya gelmemesi ise hayal kırıklığı yarattı. Son günlerde tepkileri üzerine çeken Cemal Can yeni hamlesiyle sevenlerinin gönlünü kazandı.

Survivor Cemal Can’dan Berkan Karanbulut’a büyük jest!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının şampiyonu Cemal Can Cansever yarışmada hemen hemen her isimle iyi anlaşıyordu. Ancak yarışmanın başından itibaren süren Survivor Nisa Bölükbaşı ile Cemal Can’ın arasındaki özel bağ hayranlarını da mutlu ediyordu. Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan dostluk rüzgarlarının İstanbul’da da devam edeceği düşünülüyordu. Fakat hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği buluşma bir türlü gerçekleşmedi. Aksine ikilinin arkadaşlıklarının üzerinde kara bulutların estiği ve küstükleri iddia edildi. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can haklarında çıkan haberlere karşı sessizlilklerini korumayı seçti. Nisa ile aralarına kara kedi girdiği söylenen Cemal Can bir diğer yakın dostu olan Survivor Berkan Karabulut’un doğum gününü atlamadı. Survivor Cemal Can yakın dostunun doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

cemal can

Askerlik görevini tamamlamak için teslim olan Survivor Berkan Karabulut’un tezkeresine sayılı günler kaldı. Bedelli askerlik görevini yapan Berkan Karabulut’un sevenleri doğum gününde fenomen yarışmacıyı yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden Berkan’ın doğum gününü kutlayan isimler arasında Cemal Can da yerini aldı. Cemal Can Cansever Survivor yarışmasında çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak arkadaşının doğum gününü kutladı. Survivor şampiyonu yaptığı paylaşıma “Kaşoception” notunu ekledi. İkilinin aasındaki 'kaşo' hitabından esinlenerek yaptıkları espri sevenlerini de gülümsetmeyi başardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
'Annemle en güzel tatilimdi''Annemle en güzel tatilimdi'
Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!Sihirli Annem 17 yılın ardından yeniden ekranda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
20 gönüllü aşılandı, ciddi yan etki yok
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
AYM Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
AYM Başkanı'ndan Bakan Soylu'ya yanıt
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Kardeşinden gelen mesaj sonrası gitti, hayatının acısını yaşadı
Hem maske takmadı hem de polisleri tehdit etti
Hem maske takmadı hem de polisleri tehdit etti
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
O ilimizde korkutan gelişme! Camilerden anonslar yapılıyor
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Arabası şaşırttı! Binlerce lira kazanıyor ama...
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Eski eşine seslendi! 'İyi hissetmiyorum...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu babasını kaybetti
Masterchef Somer'in acı günü
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'den annesi Aylin Erçel'le ilgili duygulandıran paylaşım
'Annemle en güzel tatilimdi'
Fenomen yarışmacı Nihal Candan hayatını eleştirenlere sert cevap verdi!
Zor günleri atlattı! Hayatına devam etti!
Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun mesleği nedir?
Zehra Çilingiroğlu'nun ayrıldığı sevgilisi kimdir?
Olaylı boşanma davasında Meral Kaplan reddi hakim istedi
Duruşmada arbede yaşandı! Meral Kaplan reddi hakim istedi
Oyuncu Öykü Karayel’den eşi Can Bonomo için aşk paylaşımı geldi!
Romantizm zirve yaptı! Aşkını itiraf etti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.