Survivor Cemal Can’dan Berkan Karanbulut’a büyük jest!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 programının şampiyonu Cemal Can Cansever yarışmada hemen hemen her isimle iyi anlaşıyordu. Ancak yarışmanın başından itibaren süren Survivor Nisa Bölükbaşı ile Cemal Can’ın arasındaki özel bağ hayranlarını da mutlu ediyordu. Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan dostluk rüzgarlarının İstanbul’da da devam edeceği düşünülüyordu. Fakat hayranlarının büyük bir sabırsızlıkla beklediği buluşma bir türlü gerçekleşmedi. Aksine ikilinin arkadaşlıklarının üzerinde kara bulutların estiği ve küstükleri iddia edildi. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can haklarında çıkan haberlere karşı sessizlilklerini korumayı seçti. Nisa ile aralarına kara kedi girdiği söylenen Cemal Can bir diğer yakın dostu olan Survivor Berkan Karabulut’un doğum gününü atlamadı. Survivor Cemal Can yakın dostunun doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Askerlik görevini tamamlamak için teslim olan Survivor Berkan Karabulut’un tezkeresine sayılı günler kaldı. Bedelli askerlik görevini yapan Berkan Karabulut’un sevenleri doğum gününde fenomen yarışmacıyı yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesapları üzerinden Berkan’ın doğum gününü kutlayan isimler arasında Cemal Can da yerini aldı. Cemal Can Cansever Survivor yarışmasında çekilen bir fotoğraflarını paylaşarak arkadaşının doğum gününü kutladı. Survivor şampiyonu yaptığı paylaşıma “Kaşoception” notunu ekledi. İkilinin aasındaki 'kaşo' hitabından esinlenerek yaptıkları espri sevenlerini de gülümsetmeyi başardı.