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Survivor Cemal Can’dan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e büyük sürpriz!

05.10.2020 17:24 | Son Güncelleme:
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Survivor Cemal Can’dan sosyal medya fenomeni Danla Bilic’e büyük sürpriz!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2020 yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran Cemal Can Cansever yakın arkadaşı Danla Dilic’in doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı için duygusal bir mesaj yayınlamayı seçen Survivor Cemal sürpriziyle Danla Bilic’i şaşırtmayı başardı.

26 yaşına giren güzel fenomen kendisine hediye almak isteyenlerden Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağış yapmalarını rica etmişti. Geçtiğimiz günlerde doğum günü için bir yardım kampanyası başlattığını duyuran sosyal medya fenomenini arkadaşları yalnız bırakmadı. Danla Bilic’i evinde ziyaret eden arkadaş grubu içerisinde Survivor Cemal’ın sürprizi dikkatli gözlerden kaçmadı. Arkadaşının doğum günü için özel bir pasta yaptığını söyleyen Survivor Cemal, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlamayı da ihmal etmedi.

‘BİZ İKİMİZ DÜNYA BİR’

cemal can

Survivor Cemal Can’ın kendisi için hazırladığı pastayla poz veren Danla Bilic bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yakın dostunun doğum günü kutlamasından bir fotoğraf paylaşan Survivor Cemal Can, “Biz ikimiz dünya bir. İyi ki doğdun yol arkadaşım. Hayallerimizin peşinden koşturduğumuz nice yıllarımız olsun. Seni çok ama çok seviyorum dünyam” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten doğum günü için örnek davranış!Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’ten doğum günü için örnek davranış!
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