Survivor Cemal Can ile Danla Bilic arasında duygusal konuşma! Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'ın 7 Nisan Salı ekrana gelen son bölümündeki iletişim ödülü oyunu izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Her hafta yapılan iletişim ödülü oyununda ünlüler ile gönüllüler takımları sevdikleriyle görüşebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Peki Survivor'da iletişim ödülünü hangi takım kazandı?

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler ile gönüllüler arasında nefes kesen bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı, Survivor’da iletişim oyununu kazanan takımın WhatsApp uygulamasından sevdikleriyle konuşabileceğini açıkladı.

Yarışmacılar sevdikleriyle iletişim kurabilmek için çok zor bir parkurda mücadele ettiler. Parkurda karşılaşan yarışmacılarda atışları isabetli olanlar sayıyı almayı başardı. Günün sonunda ise iletişim oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.

DANLA BİLİC İLE CEMAL CAN AYLAR SONRA KONUŞTU

Survivor'da iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can, yakın dostu olan sosyal medya fenomeni Danla Biliç ile görüşebildi.

Cemal Can, arkadaşı Danla Biliç ile WhatsApp ile sohbet etme imkanı buldu. Uzun zamandır bu anı bekleyen Cemal Can, arkadaşı ile yazışması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



