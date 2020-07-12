Survivor Cemal Can kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor? İşte Survivor Cemal Can'ın hayat hikayesi

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, yarışmada ilk günden beri oyunlardaki başarısıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Ada yaşamındaki tavırları ve kişiliğiyle de beğeni toplayan Cemal Can Canseven, yarı finalde de Berkan'ı yenerek dokunulmaz oldu. Cemal Can Canseven, Survivor 2020'nin İstanbul'daki büyük finalini garantileyen ilk yarışmacı oldu. Peki Youtuber Danla Bilic'in arkadaşı olan ve videolarında yer alan Cemal Can Canseven kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte DJ'lik de yapan Survivor Cemal Can Canseven'in hayat hikayesi.

CEMAL CAN HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI Survivor'ın başarılı yarışmacısı Cemal Can Canseven, 1995 yılında İzmir'de güzel bir ailede doğduğunu ve çocukluğunun Foça - Karşıyaka arasında geçtiğini söyledi. Çocukken şişman ve tatli bir çocuk olduğunu dile getiren Cemal Can, "Lisede hayallerim vardı ancak kilolu olmam buna engel oluyordu. 3 ayda 15 kilo verdim ve bana özgüven kazandırdı. Bir şeyleri yapabileceğimi gösterdi. Çoğu kırılma noktamda istedikten sonra her şeyi yapabildiğimi gördüm. İstanbul'da üniversiteyi yüzde 50 burslu olarak kazandım. İstanbul'a gittikten sonra hayal ettiklerimi gerçekleştirdim ve güzel insanlarla tanıştım. Onlarla hayallerimiz ortaktı" dedi.

CEMAL CAN ESKİ DOSTLARINI ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU İstanbul'daki eski dostlarına zamanında yeterince değer vermediğini itiraf eden Cemal Can bunları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Ağladığı için zaman zaman konuşmasına ara vermek zorunda kalan Cemal Can'a takım arkadaşları Nisa ve Yasin destek oldu. "HAYATIMA DEĞİŞİK BİR YÖN VERECEĞİM" Hayat hikayesini anlatmaya devam eden Cemal Can Canseven şunları dile getirdi: "Çok değişik insanlarla tanıştım. Onlara karşı güzel bakamamışım olabilirim. Onlar beni üzmüş olabilirler. Fakat hayatımı ilerletmemde bana fikir veren insanlar oldu. Şimdi döndüğümde 'İyi ki o insanlar hayatıma girdi' diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için pişmanlık duyuyorum. Şu an geriye baktığımda, o insanların o zaman değerini bilmek gerekiyormuş. Kendime kızgınlığım bu yüzden. Buraya gelmeden önce bir çoğuyla görüşmüyordum. Ama Survivor'daki dönemim boyunca değerlerini çok iyi anladım. Buradan çıktıktan sonra hayatıma değişik bir yön vereceğim. Dışarıdaki insanların değerini bilmemi sağladı burası" "BİR SURVIVOR KARAKTERİNE BENZİYORUM AMA..." Survivor'ın çocukluk hayali olduğunu açıklayan Cemal Can, "Yeri geldi düştüm ama baktığımda 'İyi ki düşmüşüm' dediğim oldu. Burası da çocukluk hayallerimden biriydi. Belki dışarıdan Survivor karakterine benzer bir karakterim yok. Ama içimde farklı bir duygular vardı onları yaşatmak istiyordum. Takım sporu yapmak istiyordum ama hep eğitime yöneltildim. Burada bu duyguları yaşama fırsatım oldu" dedi.