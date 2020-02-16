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Survivor Ceyhun Uzun kimdir? İngiltere'de yılın polisi oldu! İşte Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 22:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 gönüllüler takımının en dikkat çeken isimlerinden biri Ceyhun Uzun oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet doğumlu olan Ceyhun Uzun, İngiltere'de yılın polisi seçildi. Maraton koşucusu olan Survivor Ceyhun Uzun hayat hikayesiyle de dikkatleri çekiyor. Peki Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor Ceyhun Uzun hakkında bilgiler.

Survivor Ceyhun Uzun kimdir? İngiltere'de yılın polisi oldu! İşte Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi

Survivor gönüllüler takımı kadrosunda yarışan Ceyhun Uzun, yarışmanın ilk gününde Acun Ilıcalı'nın 'İngiltere'de yılın polisi seçildi' demesiyle dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası alanda maraton koşan Ceyhun Uzun, polis memurluğu yapıyor. Kızını kanser dolayısıyla kaybeden ve kendisini kanserle mücadeleye veren Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. İngiltere'de çok sayıda rekora imza atan ve ödüller alan Ceyhun Uzun, Prens William ve Prens Harry’nin Kensington Sarayı'na da davet edildi. Ceyhun Uzun başarıları nedeniyle İngiltere'de yılın polisi de seçildi.

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.

ceyhun-uzun

İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildi. 2 kez bisiklet turuna çıkan Uzun, ilkini Londra’dan Paris'e 24 saatte tamamladı, ikincisini ise Londra’dan Brugge’a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey Kıbrıs’ta 2019 yılında gerçekleştirdi. 2017 yılında eşiyle birlikte Londra’da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel’i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC’de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.


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