Survivor Ceyhun Uzun kimdir? İngiltere'de yılın polisi oldu! İşte Ceyhun Uzun'un hayat hikayesi

Survivor gönüllüler takımı kadrosunda yarışan Ceyhun Uzun, yarışmanın ilk gününde Acun Ilıcalı'nın 'İngiltere'de yılın polisi seçildi' demesiyle dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası alanda maraton koşan Ceyhun Uzun, polis memurluğu yapıyor. Kızını kanser dolayısıyla kaybeden ve kendisini kanserle mücadeleye veren Ceyhun Uzun'un İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. İngiltere'de çok sayıda rekora imza atan ve ödüller alan Ceyhun Uzun, Prens William ve Prens Harry’nin Kensington Sarayı'na da davet edildi. Ceyhun Uzun başarıları nedeniyle İngiltere'de yılın polisi de seçildi.

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var. 2017’de en hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak, 2018’de en hızlı maratonu 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak, 2019’da ise en hızlı maratonu 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak başarılar elde etti.

İngiltere’de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri bulunan Uzun, Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu da koştu.