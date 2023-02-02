Survivor Chaby’nin Türk eşi güzelliğiyle büyüledi! Survivor Chaby Han kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Chaby'nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 kadrosunda yer alan Chaby Han'ın Türk eşi de sosyal medyada gündem oldu. Chaby Hmuştu.16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile nikah masasına oturmuştu

SURVİVOR CHABY KİMDİR?

15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Chaby Han, Güney Kore doğumludur. ATV ekranlarında yayınlanan "Elin Oğlu" programıyla tanınan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü mezunu.

Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşti. 2017 yılında Türkiye'de "Ayla" filminde "Sung Joon" karakterine hayat verdi.

Chaby YouTube kanalı üzerinden içerikler üretiyor. Menajerimi Ara adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Chaby Han Survivor 2023 kadrosunda yer alıyor.

GÜLCE ELİBOL İLE EVLİ

Chaby Han, 16 Mayıs 2022 tarihinde Gülce Elibol ile nikah masasına oturdu.





