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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

21.06.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük finale doğru geri sayımın başladığı Survivor 2021'in 20 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da son 5'e kalan Aleyna, İsmail, Poyraz, Ayşe ve Berkay eleme adayı olmamak için dokunulmazlık sembolünü almak için ter döktü. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı ise ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 124. son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de sezon finaline kalmak isteyen yarışmacıların dokunulmazlık mücadelesi nefes kesiyor. Survivor’da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, ilk önce zamana karşı parkurda yarıştı.

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İlk üç sırayı alan Poyraz, Aleyna ve Ayşe, direkt yarı finale kaldılar. Ön eleme turunda karşılaşan İsmail ile Berkay oldu. Bu turu geçen 3-0 skorla geçen İsmail Balaban, yarı finalde Poyraz’ın rakibi oldu. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Ayşe ile Aleyna karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununda yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu, 2-0 geriden gelip 5-2 kazandı ve günün ilk finalisti oldu. İkinci finalist ise Poyraz’ı 5-3 yenen İsmail Balaban oldu. Finalde ise kazanan 5-2 skorla İsmail Balaban oldu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban oldu.

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SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Aleyna eleme adayı olarak Ayşe'nin adını söyledi.

Survivor son bölümde dokunulmazlığı İsmail Balaban kazandı. Yarı finale direkt gitme şansını daha önce elde eden İsmail, 2. eleme adayı olarak Poyraz'ın ismini söyledi.

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SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2021’de son dört yarışmacı, İstanbul’daki yarı finale katılacak. İsmail Balaban, yarı final koltuğunu performans oyununu kazanarak elde etti. Survivor 2021 yarı finali 24 Haziran Perşembe, finali ise 25 Haziran Cuma günü ekrana gelecek ve Survivor 2021 şampiyonu belli olacak.

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survivor
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