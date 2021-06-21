Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 20 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 124. son bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, takımına müthiş bir ödül kazandırdı. Sonrasında ada konseyinde ise eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de sezon finaline kalmak isteyen yarışmacıların dokunulmazlık mücadelesi nefes kesiyor. Survivor’da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, ilk önce zamana karşı parkurda yarıştı.

İlk üç sırayı alan Poyraz, Aleyna ve Ayşe, direkt yarı finale kaldılar. Ön eleme turunda karşılaşan İsmail ile Berkay oldu. Bu turu geçen 3-0 skorla geçen İsmail Balaban, yarı finalde Poyraz’ın rakibi oldu. Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise Ayşe ile Aleyna karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlık oyununda yarı finalde Aleyna Kalaycıoğlu, 2-0 geriden gelip 5-2 kazandı ve günün ilk finalisti oldu. İkinci finalist ise Poyraz’ı 5-3 yenen İsmail Balaban oldu. Finalde ise kazanan 5-2 skorla İsmail Balaban oldu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban oldu.