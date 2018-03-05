Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye kavga uyarısı 'O görüntüleri yayınlamadık çünkü...'

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümdeki ada konseyinde, Acun Ilıcalı, Romanya mücadelesinde yaşananlar ile ilgili bilgi verdi. Turabi'nin Rumen rakibine sürekli kum attığı için oyundan çıkartıldığını açıklayan Ilıcalı, o görüntüleri ise yayınlamadıklarını söyledi.

'O GÖRÜNTÜLERİN HEPSİNİ YAYINLAMADIK'

Turabi'ye bundan sonraki oyunlar için uyarıda bulunan Ilıcalı yaşananları şöyle anlattı:

'Son Türkiye Romanya mücadelesinde istediğimiz olaylar oldu ve bir daha olmasını istemiyoruz. Ekranlarda görüntülerin biz belli bir kısmını kullanabiliyoruz. Vahim bir durum olmadı, fİziksel bir durum söz konusu değil. Ancak tartışma yayınladığımızdan daha büyüktü. Rumen takımından Yanut tahrik edici bir davranışta bulundu. Ancak Yanut bizim takımın kullandığımız yerden atış yapması konusunda tahrik edici derken, bunun sebebi var. Daha önceki oyunda Hilmi Cem'in Rumen takımının atış yaptığı yere gidip atış yapması.

Futboldan da örnek veriyorum. Bir futbolcu diğerini maç boyunca tahrik eder en fazla sarı kart görür, ama diğer futbolcu sonunda sinirlenip topu atsa kırmızı kart görür. Romanya Meksika maçı oldu. Bu maçtan sonra Meksika'da bütün gece trending topic Romanya'ydı. Rumen oyuncular yapı itibariyle çok hırslılar yapıları böyle. Rumen oyuncuların yaptıkları hareketlere Meksikalılar çıldırdı.