MAGAZİN

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye kavga uyarısı 'O görüntüleri yayınlamadık çünkü...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.03.2018 03:07 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Türk-Rumen mücadelesi sırasında Turabi, Rumen rakibine kum atınca Acun Ilıcalı tarafından oyun dışı bırakılmıştı. Acun Ilıcalı Survivor'ın son bölümde kavga anından yayınlanmayan görüntülerde neler olduğunu açıkladı ve Turabi'yi uyardı.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye kavga uyarısı 'O görüntüleri yayınlamadık çünkü...'

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümdeki ada konseyinde, Acun Ilıcalı, Romanya mücadelesinde yaşananlar ile ilgili bilgi verdi. Turabi'nin Rumen rakibine sürekli kum attığı için oyundan çıkartıldığını açıklayan Ilıcalı, o görüntüleri ise yayınlamadıklarını söyledi.

'O GÖRÜNTÜLERİN HEPSİNİ YAYINLAMADIK'
Turabi'ye bundan sonraki oyunlar için uyarıda bulunan Ilıcalı yaşananları şöyle anlattı:
'Son Türkiye Romanya mücadelesinde istediğimiz olaylar oldu ve bir daha olmasını istemiyoruz. Ekranlarda görüntülerin biz belli bir kısmını kullanabiliyoruz. Vahim bir durum olmadı, fİziksel bir durum söz konusu değil. Ancak tartışma yayınladığımızdan daha büyüktü. Rumen takımından Yanut tahrik edici bir davranışta bulundu. Ancak Yanut bizim takımın kullandığımız yerden atış yapması konusunda tahrik edici derken, bunun sebebi var. Daha önceki oyunda Hilmi Cem'in Rumen takımının atış yaptığı yere gidip atış yapması.

Futboldan da örnek veriyorum. Bir futbolcu diğerini maç boyunca tahrik eder en fazla sarı kart görür, ama diğer futbolcu sonunda sinirlenip topu atsa kırmızı kart görür. Romanya Meksika maçı oldu. Bu maçtan sonra Meksika'da bütün gece trending topic Romanya'ydı. Rumen oyuncular yapı itibariyle çok hırslılar yapıları böyle. Rumen oyuncuların yaptıkları hareketlere Meksikalılar çıldırdı.

Bu konuyla ilgili tek hamle yapmak istiyorum. Enternasyonal Survivor dedik. Bundan sonra asla fiziksel ve bu olay gibi kum atma gibi bir olay olmasın. Turabi sürekli kum atmaya başlamıştı, yayınlamadık ama ondan devam ettim'

TURABİ ÖZÜR DİLEDİ
Acun Ilıcalı'dan yaşanan olaylar için özür dileyen Turabi ise, 'Aşırı tepki verdim kum attım. Atmaya da devam ettim. Rumen arkadaşlarım vardı oradan anlıyorum. Küfür ettiler onları anladım. O yüzden kızdım. Milli mücadele verdiğim son puan hakim olamadım kendime. Senden özür diliyorum Acun ağabey.' şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 turabi kavga Acun Ilıcalı

En Çok Okunan Haberler

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Rektör, 28 adayı eleyip oğlunu araştırma görevlisi yaptı

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Survivor'da rakibine dirsek atan Nihat Doğan'a diskalifiye cezası!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

Meteoroloji'den kritik uyarı! Güneşe hasret kalacağız...

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

ABD 28 yıldır özel eğitim verdiği PKK'lı teröristleri Afrin'e getirdi

Amirin cezasını müdür kesti

Amirin cezasını müdür kesti

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İstanbul'da yüzlerce erkek sanal jigolo sitesi tuzağına düştü

İlginizi Çekebilir

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışı Kanye West içi Ahmet Kaya

Dışı Kanye West içi Ahmet Kaya

Yeşilçam'ın erotik film yıldızı meğer erkekmiş!

Yeşilçam'ın erotik film yıldızı meğer erkekmiş!

Evlendi ama uslanmadı! Yine üstsüz!

Evlendi ama uslanmadı! Yine üstsüz!

Merve Boluğur silikonlarına el attı

Merve Boluğur silikonlarına el attı

Serdar Ortaç: Sperm dondurmaya ihtiyacım yok

Serdar Ortaç: Sperm dondurmaya ihtiyacım yok

Eda Taşpınar şaşırtmaya devam ediyor

Eda Taşpınar şaşırtmaya devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.