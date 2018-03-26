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Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 01:07 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu sırasında Acun Ilıcalı ile Ümit Karan arasında ilginç anlar yaşandı. Dokunulmazlık sembolünün kendisine verileceğini düşünen Ümit Karan'a Acun Ilıcalı adeta ters köşe yaptı. Ilıcalı o ilginç anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor 2018'in 25 Mart Pazar akşamı yayınlanan son bölümünde, dokunulmazluk oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmanın en kritik oyununu All Star takımı kazanmayı başardı.

Oyun sonrasındaki seremonide takımın en iyisine verilen dokunulmazlık sembolünün teslimi sırasında Acun Ilıcalı Ümit Karan'a övgüler yağdırdı. Ilıcalı, 'Mükemmel mücadeleler verdi. Önemli rakiplerini yendi.' dedi. Oyunda 2'de 2 yapan Ümit ise sembolün kendisine verileceğini sanarak Ilıcalı'nın yanına gitti. Ancak Acun büyük bir sürpriz yaparak 'Sembolü ona vermek isterdim ama 3'te 3 yapan Turabi'yi buraya davet ediyorum." diyerek sembolü Türabi'ye verdi. Ümit Karan ise tam bu sırada gülerek Acun'a sitem etti. Ümit'in 'Bunu yayınlama biterim' şeklindeki sözlerine rağmen Ilıcalı bu görüntüleri sadece kendi Instagram hesabından yayınladı.

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Survivor survivor 2018 Acun Ilıcalı Ümit Karan

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