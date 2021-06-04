Survivor'da adalar birleşti! Survivor ödül ve market oyunlarını kim kazandı? 3 Haziran Survivor'da ödül ne oldu?

Survivor Türkiye’nin 3 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen 110. bölümünde adalar birleşti ve iki takım artık mavi takım kampında kalmaya başladı. Sonrasında ise mavi takım ile kırmızı takım, market ve ödül oyununda karşı karşıya geldi. Son sekize kalan yarışmacılar, ödülü kazanmak için büyük mücadele verdi.

HAFTANIN KAPTANLARI KİMLER OLDU?

Survivor 23. haftasında takımlar oylama ile kaptanlarını seçti. Kırmızı takım kaptanı İsmail Balaban, mavi takım kaptanı Ayşe oldu.

SURVİVOR'DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor market oyununda kırmızı takım hızlı başladı ve skoru 8-3 yaptı. Mavi takım ise geriden geldiği oyunda rakibi ile aradaki farkı bire indirmeyi başardı. Sonraki iki oyunda kazanan kırmızı takım, market oyununu 10-7 skorla kazandı.

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da yarışmacılar, parkurda iki kez makaralar içinde döndükten sonra denge tahtasından geçmeye çalıştı. Finalde ise uzun platform üzerine dizili küpler, Hindistan cevizi ile düşürmeye uğraştılar. Ödül oyununa iyi başlayan kırmızı takım oldu ve 5-2 yaparak ödülün tadına bakma fırsatını yakaladı. Devamında ise mavi takımın üst üste sayıları geldi. Ve skorda 6-6 eşitlik yakalandı. Kırmızı takımın farkı ikiye çıkardığı fakat mavi takımın mücadeleyi bırakmayıp farkı kapattığı oyun, bayrak yarışına kaldı