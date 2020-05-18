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Survivor'da adalar ne zaman birleşecek? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni bir dönem başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 01:11 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında adaların ne zaman birleşeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da birleşme partisinden sonra ünlüler ve gönüllüler ayrı kamplarda yaşamaya devam etmişti. Survivor son bölümde ise Acun Ilıcalı adaların birleşeceğini ve ünlüler ile gönüllülerin aynı kampta kalacaklarını açıkladı. Ilıcalı, "Survivor'da yeni bir dönem başlayacak. Eğer takımlarından biri 3 yarışmacıya düşerse farklı bir yöntem uygulanacak" dedi. Peki Survivor'da adalar ne zaman birleşiyor?

Survivor'da adalar ne zaman birleşecek? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da yeni bir dönem başlıyor

Survivor 2020 yarışmasının 17 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni kurallar ve değişikliklerle ilgili bilgi verdi. Acun Ilıcalı kampların ne zaman birleşeceğini açıkladı. Konsey toplantısında kampların birleşeceğini duyan yarışmacılar sevinip sevinmemek arasında kararsız kaldı.

SURVIVOR'DA KAMPLAR NE ZAMAN BİRLEŞİYOR? TARİHİ AÇIKLADI

Ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmacıları heyecanlandıran bir tarih verdi. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının aynı kampta kalmaya başlayacağı tarihi açıklayan Ilıcalı, "Survivor'ın kuralı şudur; kalan yarışmacı sayıyı belli bir sayıya ulaştığı zaman aynı kampta yaşamaya başlıyorsunuz. Bunun en önemli sebebi de rutinden ayrılmak. İki takımın bir araya gelince aralarındaki iletişimi merak ediyoruz. Kamplarınız bu hafta birleşiyor. Elemeden sonra artık aynı kampta kalmaya başlayacaksınız. Ancak tüm detayları Salı akşamı konseyde açıklayacağım" dedi.

ACUN'DAN YARIŞMACILARA BAYRAM SÜRPRİZİ!

Ilıcalı, yarışmacıların bayram kutlaması isteğini de kırmayarak, "Buradan binlerce kilometre ötede vatandaşlarımız bayramı yaşarken biz de burada bayramı yaşıyor olacağız. Bayramda burada sıra dışı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'DAKİ YENİ KURALI ACUN ILICALI AÇIKLADI

Survivor 2020 79. konsey toplantısında Acun Ilıcalı yeni bir değişikliği daha açıkladı. Ilıcalı, ünlüler veya gönüllüler takımlarından birinin 3 yarışmacıya düşmesi halinde Survivor’da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Acun Ilıcalı, "Bu durumun olması halinde başka bir döneme başlayacaksınız. Eğer çeyrek final öncesinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse yeni bir dönem başlayacak, orada başka bir sürprizimiz olacak. Bunu da açıklayacağım. Ancak çeyrek final süresinde bir takım 3 yarışmacıya düşerse bu defa çeyrek finalde yarışmacılar artık bireysel olarak mücadele edecek" dedi.


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