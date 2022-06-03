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Survivor'da Adem ve Hikmet oyun alanında birbirine girdi! "Gözlerini hastanede açarsın"

03.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da finale kısa bir zaman kala ve konseptin değişmesinin ardından yeni takımlar dün akşam belli oldu. Yeni takımlarıyla parkurda ilk ödül oyununa çıkan yarışmacılar, adeta tozu dumana kattı. Gergin anların yaşandığı oyunda Adem ve Hikmet arasında bir anda ortalık karıştı ve iki yarışmacı birbirine girdi. Adem'in Hikmet'e söylediği söz ise tartışmanın alevini adeta harladı.

Survivor'da Adem ve Hikmet oyun alanında birbirine girdi! "Gözlerini hastanede açarsın"

Survivor 2022 All Star'da yeni takımların belli olmasıyla birlikte parkurda müthiş dakikalar yaşandı. Yeni takımlarıyla ilk ödül oyununa çıkan yarışmacılar, ödülü kazanmak için son ana kadar mücadele etti. Oyun esnasında Hikmet'in Adem'i yenmesinin ardından yaptığı hareket Adem'i çok kızdırdı. Adem'in söylediği söz sonrası ortalık gerildi.

"İP ATLAMAYI DA ÖĞRETİRİM YUMRUK ATMAYI DA"

Ödül oyunu mücadelesinde Adem ile karşılaşan Hikmet mücadeleyi son anda kazanınca ilginç bir sevinç gösterisi yaparak, "İp atlamayı da öğretirim yumruk atmayı da" sözleriyle dikkat çekti. Bu lafın üzerine sinirlenen Adem'in cevabı ise tartışmanın fitilini ateşledi.

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"HASTANEDE GÖZLERİNİ AÇARSIN"

Hikmet'in bu lafı sonrasında Adem, "Yok sen onu bana öğretemezsin. Ben onu sana öğretirsem hastanede gözlerini açarsın" ifadelerinde bulundu. Bu lafın üzerine Hikmet ise, "Yapma ya. Biraz önce ip atlamanın kralını öğretirim diyordun ne oldu" dedi.

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"KARDEŞİNİN VERDİĞİ MESAJI İYİ ALMIŞSIN HİKMET"

Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte ortalık iyice karıştı ve Adem'in Hikmet'in kardeşiyle alakalı söylediği söz dikkat çekti. Adem, "Kardeşinin verdiği mesajı iyi almışsın Hikmet" sözleri üzerine gerilen Hikmet, "Yapma Adem kardeşime laf söyleme" ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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