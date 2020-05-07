Survivor'da Anneler Günü ödül oyununu kim kazandı? Tek taş pırlanta için yarıştılar! İşte Survivor'da ödül kazanan takım

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de bu akşam tarihi bir ödül oyunu oynandı. Anneler Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte Survivor yarışmacıları bu akşam anneleri için parkurda savaş verdi. Bugün Survivor'da kazanan takımın annelerine 1’er karat tektaş pırlanta hediye edildi.
Survivor 2020 yarışmacıları bu akşam anneleri için tarihi bir ödül oyununa çıktı. Oldukça büyük anlamı olan bu ödül için yarışmacılar parkurda adeta kan ter içinde kaldı. Gözleri bağlı bir şekilde yarışan yarışmacılar, bu akşam anneleri için parkurda zorlu anlar yaşadı. Nefes kesen mücadelenin ardından tektaş oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
Survivor yeni bölümünde yarışmacılar yeni bireysel sembol oyununda karşı karşıya geldi. Kadınlar ve erkekler arasında ayrı ayrı oynanan Survivor sembol oyunu yine heyecanlı anlara neden oldu. Gönüllüler takımında Evrim'i geçen Nisa ve ünlüler takımında Elif'i yenen Aycan, bireysel sembol finalinde karşı karşıya gelen iki yarışmacı oldu. Oyun sonunda bu hafta Survivor kadınlarda sembol oyununu kazanan isim Nisa oldu.
Survivor çeyrek finali öncesi büyük avantaj sahibi olacağı bireysel sembol ödülünde erkekler parkurda oyunu kazanmak için mücadele verdi. Ünlüler takımında finale Ersin Korkut çıkarken, gönüllüler takımındaki rakibi Yasin Obuz oldu. İkili parkurda yarışırken takım arkadaşları da sözlü tartışmaya girişti.
2 sayı alan yarışmacının bireysel sembolü kazandığı oyunda, erkeklerde sembol oyunu Yasin kazandı. Böylece gönüllüler takımı orman evi ödülünü de almış oldu. Ödülü kazanan gönüllüler oldukça sevinç yaşadı.
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