MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor seyircileri Dominik'te yarışacak!

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor seyircileri Dominik'te yarışacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 01:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Acun Ilıcalı seyircilere hazırladıkları büyük bir sürprizi açıkladı. Survivor'ın 12. bölümündeki ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, artık her hafta Türkiye'den bir seyircinin Dominik'e gelerek Survivor'da yarışacağını duyurdu.

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor seyircileri Dominik'te yarışacak!

Survivor 2020'de bir ilk yaşanacak. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, her hafta ülkemizden bir Survivor izleyicisinin parkurlarda yarışmacılar ile yarışacağını açıkladı.

SURVIVOR'DA SEYİRCİLER DE YARIŞACAK!

Survivor'daki ada konseyinde açıklama yapan Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi.

ss2

Ilıcalı'nın bu açıklaması yarışmacıları da heyecanlandırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...Kahve içenler dikkat! Bedeninizde bu belirtiler varsa...
Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk pozEzgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, Survivor 2020, Acun Ilıcalı,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Küvet pozunu paylaşan Gizem Karaca'ya beğeni yağdı

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Öfke kustu! 'Cinsel organını paylaşan...'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygusal sözler: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor Tayfun'dan babası Emrah ile ilgili duygusal sözler: Kapıdan içeri alınmadım

Survivor'da kim elendi? Ünlüler takımında bir veda daha! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ezgi Sertel'den ikiz bebekleriyle ilk poz

Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti! Kıvanç Uğraşbul kimdir?

Sanat dünyasının acı kaybı

Ünlü youtuber Orkun Işıtmak nişanlandı!

Ünlü youtuber Orkun Işıtmak nişanlandı!

Işın Karaca: Günlerdir gülmeye utanır oldum

'Günlerdir gülmeye utanır oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.