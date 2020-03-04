Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor seyircileri Dominik'te yarışacak!

Survivor 2020'de bir ilk yaşanacak. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, her hafta ülkemizden bir Survivor izleyicisinin parkurlarda yarışmacılar ile yarışacağını açıkladı.

SURVIVOR'DA SEYİRCİLER DE YARIŞACAK!

Survivor'daki ada konseyinde açıklama yapan Ilıcalı, "Hayali Survivor'da o parkurlara çıkmak, çok gelmek isteyip ama gelemeyen seyircilerimize sürpriz yapmak istedik. Bundan sonra Survivor'da her hafta ülkemizden bir seyirci gelecek. Bir kereliğine parkurlarda aranızdan bir isimle yarışacak. Her hafta bir Survivor fanatiği gelecek ve parkurda yarışacak. Belki de parkurda çok başarılı olan olursa gelecek sene Survivor'da da yarışabilir" dedi.

Ilıcalı'nın bu açıklaması yarışmacıları da heyecanlandırdı.

