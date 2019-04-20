Survivor'da birleşme partisi heyecanı! Hangi ünlüler olacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacıların ve izleyenlerin iple çektiği ve sürpriz dolu anlara sahne olacak birleşme partisi, Survivor'ın hafta sonu yayınlanacak olan 51. ve 52. bölümlerinde ekrana gelecek. Birleşme partisinde ünlü sanatçıların olduğu şarkı yarışması, 'Anlat Bakalım' oyununun yanı sıra ucunda ödül olan geleneksel futbol maçı oynanacak.

Türk ve Yunan yarışmacılar geleneksel futbol maçında iki takım halinde karşı karşıya gelecek. Survivor'da birleşme partisi klasiği haline gelen şarkı yarışmasında ise bu sene jüri üyeleri Murat Boz ve Seda Sayan olacak. Murat Boz partide bir de konser verecek. Acun Ilıcalı da Survivor yeni bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.



