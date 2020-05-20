Survivor'da çeyrek final nasıl olacak! Survivor'da karışık takımlar ve bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmadaki büyük değişikliği açıkladı. 19 Mayıs Salı günü ekrana gelen Survivor 81. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, kampların birleşmesi ve bayram haftasına dair önemli bilgiler verdi.
Adaların birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı yarışmacılarının ünlüler takımının kampına gideceğini söyledi. Ilıcalı, Ramazan Bayramı nedeniyle gelecek hafta eleme olmayacağını belirterek, "Bayram haftasında eleme olmayacak
Ancak iki dokunulmazlık oyunu yapılacak ve her oyun sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Bir sonraki hafta da iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki aday daha belirlenecek. Böylece 4 dokunulmazlık oyunundan çıkan 4 adaydan biri Survivor'a veda edecek. Ancak bu haftaya özel bir eleme sistemi yapılacak. Takım oylaması olmayacak ve bu sms oylamasında ise sadece bu 4 aday için oy kullanılacak" dedi.
Survivor'da bir takımın 3 yarışmacıya düşmesi halinde bireysel oyunların başlayacağını belirten Ilıcalı değişiklikleri şöyle açıkladı:
"Bir süre sonra elemelerde hızlanma olacak. Bundan sonra sizin kritik noktanız çeyrek final olacak. Çeyrek finalde yarışmacılar bireysel olarak mücadele edecek. 4 finalisti bulmak için hızlı bir şekilde elemeler yapılacak. Ancak çeyrek finalden önce bir takım sayı olarak 3'e düşerse oyunun şekli değişecek. Haftalık takımlar artık takım olarak yarışacak. İki takım kaptanı haftalık takımlar oluşturacak ve ödül oyununda yarışacaksınız"
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