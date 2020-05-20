Survivor'da çeyrek final nasıl olacak! Survivor'da karışık takımlar ve bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmadaki büyük değişikliği açıkladı. 19 Mayıs Salı günü ekrana gelen Survivor 81. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, kampların birleşmesi ve bayram haftasına dair önemli bilgiler verdi.

Adaların birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı yarışmacılarının ünlüler takımının kampına gideceğini söyledi. Ilıcalı, Ramazan Bayramı nedeniyle gelecek hafta eleme olmayacağını belirterek, "Bayram haftasında eleme olmayacak

Ancak iki dokunulmazlık oyunu yapılacak ve her oyun sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Bir sonraki hafta da iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki aday daha belirlenecek. Böylece 4 dokunulmazlık oyunundan çıkan 4 adaydan biri Survivor'a veda edecek. Ancak bu haftaya özel bir eleme sistemi yapılacak. Takım oylaması olmayacak ve bu sms oylamasında ise sadece bu 4 aday için oy kullanılacak" dedi.

HIZLI ELEME VE ÇEYREK FİNALLER BAŞLIYOR

Survivor'da bir takımın 3 yarışmacıya düşmesi halinde bireysel oyunların başlayacağını belirten Ilıcalı değişiklikleri şöyle açıkladı: