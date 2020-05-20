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Survivor'da çeyrek final nasıl olacak! Survivor'da karışık takımlar ve bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 02:09 | Son Güncelleme

Survivor 2020'da finale doğru yaklaşıldıkça sürpriz gelişmeler de yaşanıyor. Survivor son bölümde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, yeni kuralları anlattı. Ilıcalı, Survivor'da çeyrek finalde bireysel oyunların başlayacağını ve ödül oyunlarında ise takımların karışık halde yarışacaklarını duyurdu. Survivor'da Ramazan Bayramı haftasında eleme olmayacak. İşte Survivor'da Acun Ilıcalı'nın açıkladı yeni kurallar ve eleme sistemi değişiklikleri.

Survivor'da çeyrek final nasıl olacak! Survivor'da karışık takımlar ve bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?

Survivor 2020 son bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, yarışmadaki büyük değişikliği açıkladı. 19 Mayıs Salı günü ekrana gelen Survivor 81. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, kampların birleşmesi ve bayram haftasına dair önemli bilgiler verdi.

Adaların birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı, gönüllüler takımı yarışmacılarının ünlüler takımının kampına gideceğini söyledi. Ilıcalı, Ramazan Bayramı nedeniyle gelecek hafta eleme olmayacağını belirterek, "Bayram haftasında eleme olmayacak
Ancak iki dokunulmazlık oyunu yapılacak ve her oyun sonrasında bir eleme adayı çıkacak. Bir sonraki hafta da iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki aday daha belirlenecek. Böylece 4 dokunulmazlık oyunundan çıkan 4 adaydan biri Survivor'a veda edecek. Ancak bu haftaya özel bir eleme sistemi yapılacak. Takım oylaması olmayacak ve bu sms oylamasında ise sadece bu 4 aday için oy kullanılacak" dedi.

HIZLI ELEME VE ÇEYREK FİNALLER BAŞLIYOR

Survivor'da bir takımın 3 yarışmacıya düşmesi halinde bireysel oyunların başlayacağını belirten Ilıcalı değişiklikleri şöyle açıkladı:

"Bir süre sonra elemelerde hızlanma olacak. Bundan sonra sizin kritik noktanız çeyrek final olacak. Çeyrek finalde yarışmacılar bireysel olarak mücadele edecek. 4 finalisti bulmak için hızlı bir şekilde elemeler yapılacak. Ancak çeyrek finalden önce bir takım sayı olarak 3'e düşerse oyunun şekli değişecek. Haftalık takımlar artık takım olarak yarışacak. İki takım kaptanı haftalık takımlar oluşturacak ve ödül oyununda yarışacaksınız"

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