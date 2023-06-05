Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran 2023 Pazar Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın son gününde dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 4 Haziran bölümünde haftanın dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? 4 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Pazar akşamı Survivor'da üçüncü ve son dokunulmazlık yarışı heyecanla izlendi. Oyunun ödülü olarak da patates ve tavuktan oluşan menü verildi. İlk turda Nefise, Özgür, Osman Can ve Yusuf tadım hakkı elde etti. Kıran kırana süren yarışın ve dokunulmazlığın ardından oyunun kazananı yeniden Nefise oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk iki dokunulmazlıkta Cansu ve Özgür eleme potasına girmişti. Yarışmada yapılan üçüncü eleme adayı ise Nefise'nin seçimiyle Ertuğ oldu.



