Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu?

Ayşe Yüksel, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda potasında Survivor'a veda eden isim Yağmur olmuştu. Yağmur Banda, gözyaşları içerisinde veda konuşması yapmıştı. Birbirinden heyecanlı bölümlerin ekranlara geldiği Survivor'da 22 Nisan akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilk turunda kadınlar yarıştı. Kadınlar yarışında kazanan taraf mavi oldu. Erkekler yarışını ise kırmızı takımı kazandı. En iyiler turunda ise 3-0'lık skor ile mavi takımı dokunulmaz oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

22 Nisan akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme adayını belirleyecek. Oylamada adı çıkan isimler Gökhan ve Sude oldu. İsmi en çok çıkan Gökhan Keser, yokluk adasına giden kişi oldu.



