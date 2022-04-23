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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu?

23.04.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün takımlar karıştı. Yarışmacılar yeni takımlarıyla oyun parkuruna çıktı. Survivor'da yeni bir dokunulmazlık oyunu daha oynandı. Oyunun sonunda kaybeden takım eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu?

Ayşe Yüksel, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda potasında Survivor'a veda eden isim Yağmur olmuştu. Yağmur Banda, gözyaşları içerisinde veda konuşması yapmıştı. Birbirinden heyecanlı bölümlerin ekranlara geldiği Survivor'da 22 Nisan akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme adayı belirlendi.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunun ilk turunda kadınlar yarıştı. Kadınlar yarışında kazanan taraf mavi oldu. Erkekler yarışını ise kırmızı takımı kazandı. En iyiler turunda ise 3-0'lık skor ile mavi takımı dokunulmaz oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Nisan eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

22 Nisan akşamında dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım eleme adayını belirleyecek. Oylamada adı çıkan isimler Gökhan ve Sude oldu. İsmi en çok çıkan Gökhan Keser, yokluk adasına giden kişi oldu.


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TV8 survivor
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