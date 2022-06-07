Survivor'da 6 Haziran akşamında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, atışların belirleyici olduğu parkurda buluştu. Oyun arasında Atakan ve Adem kavgası, sosyal medyada olay oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?
Dokunulmazlık oyununun ilk turunu kazanan, 8-4'lük skor ile mavi takım oldu. İkinci turda ise 8-3'lük skor ile mavi takım galibiyeti yeniden sağladı.
Survivor'da merakla beklenen 4. eleme adayı belli oldu. Bilindiği üzere ilk eleme adayı Hikmet olmuştu. Sonrasında Evrim ve Nisa da potaya girdi. 4. eleme adayı ise oy çokluğuyla Anıl Berk Baki oldu.
Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan
Nagihan
Ogeday
Ayşe
Hikmet
Berkan
Atakan
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