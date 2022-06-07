Survivor'da 6 Haziran akşamında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, atışların belirleyici olduğu parkurda buluştu. Oyun arasında Atakan ve Adem kavgası, sosyal medyada olay oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun ilk turunu kazanan, 8-4'lük skor ile mavi takım oldu. İkinci turda ise 8-3'lük skor ile mavi takım galibiyeti yeniden sağladı.

SURVİVOR'DA 6 NİSAN ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da merakla beklenen 4. eleme adayı belli oldu. Bilindiği üzere ilk eleme adayı Hikmet olmuştu. Sonrasında Evrim ve Nisa da potaya girdi. 4. eleme adayı ise oy çokluğuyla Anıl Berk Baki oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem

Evrim

Anıl

Nisa

Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nagihan

Ogeday

Ayşe

Hikmet

Berkan

Atakan



