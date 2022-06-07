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  4. Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

07.06.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un 6 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde, Survivor'a damga vuracak olaylar yaşandı. Dokunulmazlık oyununda Hikmet, Adem ve Atakan tartışması olay oldu. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Sema Aydemir olmuştu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da 6 Haziran akşamında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Kırmızı ve mavi takım, atışların belirleyici olduğu parkurda buluştu. Oyun arasında Atakan ve Adem kavgası, sosyal medyada olay oldu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 6 Haziran eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununun ilk turunu kazanan, 8-4'lük skor ile mavi takım oldu. İkinci turda ise 8-3'lük skor ile mavi takım galibiyeti yeniden sağladı.

SURVİVOR'DA 6 NİSAN ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da merakla beklenen 4. eleme adayı belli oldu. Bilindiği üzere ilk eleme adayı Hikmet olmuştu. Sonrasında Evrim ve Nisa da potaya girdi. 4. eleme adayı ise oy çokluğuyla Anıl Berk Baki oldu.

Survivor'da böyle kavga görülmedi! Atakan ve Adem kavgası olaylı bitti, &quot;Gelir vururum&quot;Survivor'da böyle kavga görülmedi! Atakan ve Adem kavgası olaylı bitti, "Gelir vururum"

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

Adem
Evrim
Anıl
Nisa
Batuhan

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

Nagihan
Ogeday
Ayşe
Hikmet
Berkan
Atakan


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TV8 survivor
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