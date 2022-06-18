MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

18.06.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de bireysel dokunulmazlık oyunları devam ediyor. Bilindiği üzere Survivor'a veda eden son isim Avatar Atakan olmuş ve bu eleme herkesi şaşırtmıştı. Survivor'un 17 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümünde, 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'ın sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte bireysel yarışlar başladı. Geçtiğimiz gün Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Batuhan Karacakaya olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz gün Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, eleme adayı olarak kendi takımından bir yarışmacının adını söyleyemeyeceğini belirterek, karşı takımdan Berkan Karabulut'u göstermişti. Böylelikle bu hafta potaya giren ilk yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar, o gün eleme adayı olma stresinden kurtuluyor. 17 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümde, bireysel dokunulmazlık oyunu olarak yarışmacılar parkurda yerini aldı. Her zamanki gibi parkurda sayıyı belirleyen kritik nokta atışlar oldu. Parkuru iyi tamamlayan ve atışta da başarılı olan Adem Kılıçcı, dokunulmazlığı aldı. Eleme potası için ise Ogeday Girişken'in adını söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Artık bakire değilim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cesur pozuyla olay yarattı"Artık bakire değilim" açıklamasıyla gündem olmuştu! Cesur pozuyla olay yarattı
Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu! Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!
Olay iddia! "Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı..."Olay iddia! "Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı..."
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf!

Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf!

İlginizi Çekebilir

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Bunlar erkeklere özel iç çamaşırı! “Tanga, jartiyer...”

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.