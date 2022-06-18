Survivor All Star'ın sona ermesine kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte bireysel yarışlar başladı. Geçtiğimiz gün Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Batuhan Karacakaya olmuştu. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 17 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Geçtiğimiz gün Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, eleme adayı olarak kendi takımından bir yarışmacının adını söyleyemeyeceğini belirterek, karşı takımdan Berkan Karabulut'u göstermişti. Böylelikle bu hafta potaya giren ilk yarışmacı Berkan Karabulut oldu.

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacılar, o gün eleme adayı olma stresinden kurtuluyor. 17 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümde, bireysel dokunulmazlık oyunu olarak yarışmacılar parkurda yerini aldı. Her zamanki gibi parkurda sayıyı belirleyen kritik nokta atışlar oldu. Parkuru iyi tamamlayan ve atışta da başarılı olan Adem Kılıçcı, dokunulmazlığı aldı. Eleme potası için ise Ogeday Girişken'in adını söyledi.



