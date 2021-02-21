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Survivor'da eleme adayı belli oldu! Survivor Batuhan'ı ağlatan rüya

21.02.2021 07:02 | Son Güncelleme:
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Survivor'da eleme adayı belli oldu! Survivor Batuhan'ı ağlatan rüya

Survivor son bölüm yine nefes kesen mücadelelere zaman zaman ise duygusal anlara sahne oldu. Ünlüler takımından Batuhan rüyasını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Survivor'da ilk eleme adayı da belli oldu.

Survivor son bölüm yine nefes kesen mücadelelere zaman zaman ise duygusal anlara sahne oldu.

Survivor'da heyecan dolu konseyde adı en çok yazılan isimle beraber ilk eleme adayı belli oldu. Ünlülerin dokunulmazlığı kaybetmesiyle takım bir aday çıkardı. O isim ise yarışmaya yeni katılan Yiğit Oruçoğlu oldu.

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Yiğit, "Potadayım. Buraya yeni geldim. Daha önümde çok uzun yollar var. Pes etmeyeceğim ve mücadele edeceğim. Takım arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Herkes istediği ismi yazabilir. Benim için oy atan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

BATUHAN'I AĞLATAN RÜYA

Survivor son bölümde ünlüler takımında yarışan oyuncu Batuhan Karacakaya gördüğü rüyayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece çok erken yattıkları için defalarca uyandığını söyleyen Batuhan, "Uykumu alıp her kalktığımda geceydi. Son uyuduğumda garip rüyalar görmeye başladım" diyerek rüyasını anlattı.

Batuhan, "Özellikle ailemi gördüm. Eve giriyordum ses çıkarmadan. Annem kız kardeşim babam televizyon izliyor. Televizyonda Acun abi haftanın SMS birincisi Batuhan diyor. Baya seviniyorlar. Kız kardeşim ayağa kalkıyor. Ben onların arkasındayım. Onlara hiçbir şey söyleyemiyorum. Ben buradayım diyemiyorum. O mutluluklarını paylaşmayı o kadar çok isterdim ki. Rüyamdan ağlayarak uyandım. Burası o kadar garip ki, hiç bir etkileşimin yok. Bir video, bir fotoğraf. Onlardan alacağım bir cümle beni o kadar mutlu eder ki.

Rüyamdan çok etkilendim. Bir daha da uyuyamadım. Onları aşırı özlemişim. Kim bilir nasıl mutlu olmuşlardır. Onları çok seviyorum. Burada kaldığım sürece bu beni daha da güçlendirecek. Ben güçlüyüm, onları gururlandırmaya devam edeceğim. 5 hafta aç kalayım böyle güçlü durmaya devam ederim" dedi.

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