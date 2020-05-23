Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme ne zaman olacak?

Survivor 2020 yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Survivor'da bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle dokunulmazlık oyunları bir gün erkene çekilirken, elemenin ise olmayacağı açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ada konseyinde ünlüler takımı haftanın ilk eleme adayını belirlemek için oylama yaptı.

Yapılan oylamada diğer arkadaşlarının adını yazdığı Yunus Emre elemeye kalan ilk yarışmacı oldu.

SURVIVOR’DA BAYRAM HAFTASINDA ELEME NASIL OLACAK?

Survivor 2020 son ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram haftasında neler olacak, eleme nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor’da bayram dolasıyla bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu hafta yapılacak iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı çıkarılacak. Gelecek hafta ise yine iki dokunulmazlık oyunu ile yine 2 tane eleme adayı belirlenecek. Sadece bu adaylara yapılacak oylama sonrasında elenen kişi belli olacak.



