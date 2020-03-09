Survivor'da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor 2020'de elemeye kalan yarışmacı

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 15. yeni bölümü ile 8 Mart Pazar akşamı ekrana geldi. Survivor’ın bu akşamki bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve adaya veda edecek ismin hangi takımdan olacağı belirlendi. Yapılan oylama sonrasında haftanın ilk eleme adayı belirlendi.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Haftanın ilk dokunulmazluk Dokunulmazlık oyunu sonrasında final dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı 2. dokunulmazlık oyununu da gönüllüler takımı kazandı. Böylece bu hafta da ünlülerden bir kişinin eleneceği belli oldu. Ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseye gitti.

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam yapılan dokunulmazlık yarışmasını kaybeden ünlüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı. Ünlüler takımında Ersin, Barış ve Aşkım'ın isimleri yazıldı. Aşkım'ın ismi 5 kez, Barış'ın 3 kez, Ersin'in bir kez ismi kutudan çıktı. İsmi en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.