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Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

11.04.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 10 Nisan Pazar yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da son elenen isim Ardahan olmuştu. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılan yarışmacı eleme adayı oldu ve yokluk adasına gitti. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor yokluk adasına kim gitti?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

eleme

YOKLUK ADASINA GİTTİ!

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

ünlüler

Parviz, Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına da gitti.

perviz


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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