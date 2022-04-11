Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yokluk adasına hangi yarışmacı gitti?

Survivor 2022 All Star son bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

YOKLUK ADASINA GİTTİ!

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Parviz, Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına da gitti.



