Survivor’da eleme adayı kim oldu? Survivor Evrim bakın ne dedi!

Survivor'da 4,5 ay geride kaldı; final için heyecan sürüyor! 20 Haziran 2020 tarihli Survivor 113. bölümde son sekize kalan yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda diğer yedi rakibini geride bırakan Cemal Can, Survivor 2020 çeyrek finalinde ilk bireysel dokunulmazlığı kazandı ve ada konseyinde bir kişiyi potaya gönderme hakkı kazandı.

Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim’in ismini söyledi.

Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can’a dair düşüncelerini açıkladı. 'Şaşırmadım şaşırtmadı' diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.



