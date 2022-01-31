Survivor'da Furkan sakatlandı! Survivor'da hastaneye kaldırılan Furkan Kızılay'a ne oldu?

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kimin kazanacağı merak edilirken, parkurda Furkan'ın yaşadığı sakatlık herkesi korkutuyor.
Survivor'daki zorlu oyunda, Furkan yüksekten kafa üstü düşüyor. Parkurda sakatlanan Furkan acı içinde yerde kalıyor.
Takım arkadaşları yardıma koşarken, Furkan'a ilk müdahaleyi ise Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu yapıyor.
Boynundan sakatlanan Furkan, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Furkan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise merak konusu oldu.
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