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Survivor'da Furkan sakatlandı! Survivor'da hastaneye kaldırılan Furkan Kızılay'a ne oldu?

31.01.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 31 Ocak Pazartesi ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları zorlu parkurda mücadele edecek. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise ünlülerden Furkan Kızılay, parkurda kafa üstü düşerek sakatlanıyor. Korkutan anların ardından Survivor doktorunun müdahale ettiği Furkan ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Survivor'da Furkan sakatlandı! Survivor'da hastaneye kaldırılan Furkan Kızılay'a ne oldu?

Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kimin kazanacağı merak edilirken, parkurda Furkan'ın yaşadığı sakatlık herkesi korkutuyor.

FURKAN HASTANEYE KALDIRILIYOR

Survivor'daki zorlu oyunda, Furkan yüksekten kafa üstü düşüyor. Parkurda sakatlanan Furkan acı içinde yerde kalıyor.

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Takım arkadaşları yardıma koşarken, Furkan'a ilk müdahaleyi ise Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu yapıyor.

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Boynundan sakatlanan Furkan, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Furkan'ın sakatlık durumu ve Survivor'a devam edip edemeyeceği ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Furkan Kızılay
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