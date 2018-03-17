Survivor'da gözyaşları sel oldu! Survivor 2018'de ailelerden gelen mesajlar için yarıştılar

FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ ATLATTI Denizde gerçekleşen iletişim ödüllü oyun sırasında Funda boğulma tehlikesi yaşadı. Sema Aydemir ve Funda Alkayış mücadelesinde korku dolu anlar yaşandı. Funda denizde çırpınmaya başlayınca arkadaşları yardımına koştu. Hemen su yüzüne çıkartılan Funda'ya Survivor doktoru Metin Kuş müdahale etti. Sağlık sorunu bulunmayan Funda takım arkadaşlarının yanına gitti.

İLETİŞİM OYUNUNDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI Survivor'da iki takım ilk defa ailelerinden gelen mesajlar için yarıştı. Kazanan takımın ailelerinden gelen resimli mesajları görebileceği oyunun sonrasında duygusal anlar yaşandı. Manevi önemi büyük olan oyunu All Star takımı kazanmayı başardı. Oyunu kaybeden Nagihan ve Cumali seremonide duygu dolu anlar yaşadı. Kızını çok özlediğini dile getiren Nagihan Karadere gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor 25. bölümü 16 Mart Cuma akşamı seyircisiyle buluştu. Alp Kırşan'ın sunduğu yarışmada iki takım hem sembol oyununda hem de iletişim oyununda mücadele verdiler. Duygusal anların damga vurduğu Survivor'ın son bölümünde yaşananlar..

SEMBOL OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan bölümünde kadınlar ve erkekler sembol oyunlarında mücadele etti. Kadınlarda sembol oyunu finaline Gönüllüler takımı yarışmacıları kaldı. Funda ve Yağmur arasında gerçekleşen oyunu Yağmur kazandı ve sembolün sahibi oldu.

Erkekler ise finale All Star takımının iki yarışmacısı Adem ve Turabi kaldı. Nefes kesen mücadelede Adem rakibini yenerek sembolün sahibi oldu.

ALL STAR'DA MURAT CEYLAN ŞOKU!

Survivor'ın son bölümünde bu defa da Murat Ceylan rahatsızlandı. Alp Kırşan oyun öncesi Murat Ceylan'ın ateşlendiği için oyun alanında olmadığını söyledi.

Alp Kırşan, Ceylan'ın ateşinin çıktığını, kendisine serum verildiği endişelenecek bir durumun olmadığını söyledi.

ALL STAR VE GÖNÜLLÜLER ARASINDA CUMALİ KRİZİ!

Denizde gerçekleşen ödül oyunu sırasında Cumali'nin yüzme bilmediği için oynamaması krize yol açtı. Yüzme bilmeyen Cumali'nin oyuna çıkıp çıkmayacağı iki takım arasında kısa süreli bir tartışmaya sebep oldu. Cumali oynamaktan kaçtığını düşünmesinler diye yüzme bilmemesine rağmen oynamak istedi. Ancak takım arkadaşı Hakan Hatipoğlu ile All Star'dan Ümit Karan ve Turabi'nin araya girmesiyle Cumali ikna oldu.