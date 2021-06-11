MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

11.06.2021 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 10 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Büyük finale haftalar kalan Survivor'da yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, ada konseyinde haftanın 2. eleme adayını belirledi. Survivor'da Pazar günü bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Peki, Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 10 Haziran'da ekrana gelen 116. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel olarak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın 2. eleme adayını belirledi.

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki dokunulmazlığın ikinci ayağında yine kıran kırana mücadeleler yaşandı.

Zamana karşı oynanan oyunda ilk tur eleşmelerinin ardından yarı finale kalan isimler Aleyna, Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu. Yarı finale direkt kalan Ayşe, Batuhan'la eşleşirken Berkay ile Aleyna karşı karşıya geldi.

ss1

Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Berkay ise Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

ss2

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'daki ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı belirlendi.

berkay1

Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay herkesi şaşırtan bir karar aldı.

berkay
Berkay eleme adayı olarak kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu söyledi.

aleyna1

Berkay'ın mavi takım yarışmacıları yerine takım arkadaşı Aleyna'yı eleme adayı göstermesi herkesi şaşırttı.

mavi22

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takımdan Poyraz kazanmış, kırmızı takımdan Batuhan'ı eleme adayı olarak belirlemişti.

BATUHAN

ELEME PAZAR GÜNÜ OLACAK

Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlık oyunu daha oynanacak ve bunların sonucunda iki yarışmacı daha eleme potasına girecek. Survivor'da 13 Haziran Pazar akşamı ekrana gelecek olan bölümünde ise, halk oylaması sonucuna göre elenen isim açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Ünlü çift dünyaevine girdi!Ünlü çift dünyaevine girdi!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

'Sedat Peker' operasyonu: MİSİAD Başkanı gözaltına alındı

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti! Çıplak dizisinin 2. sezonu da olaylı başladı

Cüneyt Özdemir RTÜK'ü etiketlemişti! Çıplak dizisinin 2. sezonu da olaylı başladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

19 yaşındaki sevgilisinin tangalı fotoğrafını paylaştı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

“Pişman mısın?” sorusuna çarpıcı yanıt

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Şoke eden final! Diziye veda etti açıklama yaptı

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Bikinili tatil pozuna beğeni yağdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.