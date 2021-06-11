Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu? 10 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 10 Haziran'da ekrana gelen 116. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bireysel olarak dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı haftanın 2. eleme adayını belirledi.

SURVIVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümdeki dokunulmazlığın ikinci ayağında yine kıran kırana mücadeleler yaşandı.

Zamana karşı oynanan oyunda ilk tur eleşmelerinin ardından yarı finale kalan isimler Aleyna, Aleyna, Berkay ve Batuhan oldu. Yarı finale direkt kalan Ayşe, Batuhan'la eşleşirken Berkay ile Aleyna karşı karşıya geldi.

Batuhan, Ayşe'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi ve finale adını yazdırdı. Berkay ise Aleyna'yı 3-1 ile geçip Batuhan'ın finaldeki rakibi oldu. Finalde Batuhan'ı 5-1 yenen Berkay, dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'daki ada konseyinde haftanın 2. eleme adayı belirlendi.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Berkay herkesi şaşırtan bir karar aldı.



Berkay eleme adayı olarak kendi takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nu söyledi.

Berkay'ın mavi takım yarışmacıları yerine takım arkadaşı Aleyna'yı eleme adayı göstermesi herkesi şaşırttı.