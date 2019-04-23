Survivor'da Hikmet ile Yusuf kavgası sonrası olay iddia: 'Survivor hayatı bitebilir'

Furkan Dede'nin, Yusuf-Hikmet tartışmasına ilişkin açıklaması şöyle:

"Şu görüntülerden 'diskalifiye çıkma ihtimali var mı?' derseniz, var. Eğer sen Survivor'a katılıyorsan sinirlerine hakim olacaksın. Burası bir sınav. Hikmet için konuşuyorum, bu zamana kadar inanılmaz bir performans gösterdi. Bir yanlış hareketiyle tüm Survivor hayatını bitirebilir. Bir futbolcu 10 gol de atsa, kırmızı kartlık hareket yapınca verilir mi verilmez mi? Burada da o durum var.

'ACUN AĞABEY BİZE BAĞLANDIĞI ZAMAN DEDİ Kİ...'

"Geçen sefer Acun Ağabey bize bağlandığı zaman 'Fiziki müdahale ile ilgili değerlendirirken olayın öncesine sonrasına neler olduğuna bakıyoruz. Yani olayı tümüyle değerlendiriyoruz. Tehdit varsa bu adamın burada daha fazla durmasına gerek yoktur diye düşünülebilir' dedi."

