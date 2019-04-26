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Survivor'da Hikmet ve Yusuf kavgası sonrası ilginç itiraf! 'Bunu en çok yapanlardan biri benim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2019 01:37 | Son Güncelleme

Survivor 2019'da Hikmet ve Yusuf kavgasının yankıları sürüyor. Oyun alanında yaşanan kavganın ardından Hikmet ve Yusuf'un verilen cezalar açıklandı. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu ise yaşanan kavgayla ilgili ilginç bir yorum yaptı.

Survivor'da Hikmet ve Yusuf kavgası sonrası ilginç itiraf! 'Bunu en çok yapanlardan biri benim'

Survivor'da Yusuf Atakan kavgası gündem oldu. Oyun alanında kapışan ikili arasında fiziki müdahaleler yaşandı. Yaşanan kavganın ardından ise iki yarışmacıya ceza geldi. Yarışmanın sunucularından Murat Ceylan verilen cezayı açıklayarak, Hikmet ve Yusuf'un takımlarının kazanacağını 3 ödülden yararlanamayacaklarını duyurdu.

TV8'de yayınlanan Survivor Panorama yorumcularından Hakan, İhsan ve Damla, Hikmet ve Yusuf kavgasında kimin haklı olduğunu anlamaya çalıştı. Yusuf'un haksız olduğunu belirten İhsan'a karşılık olan Hakan, "Bu olayın buralara gelmesinin sebebiyle ilgili biraz da olsa Yusuf'a hak veriyorum ben." dedi. Hakan Hatipoğlu, Survivor'da yazılı olmayan ama uyulması gereken kurallardan bahsederken ilginç bir itirafta bulundu.

"BUNU EN ÇOK YAPANLARDAN BİRİ BENİM"
Survivor'da 3 defa yarışan Hakan Hatipoğlu, "Bazı şeyler ülkede de yazılı kurallardır. Bazı şeyler ise yazılı kural değildir ama yapılmaması gerekenlerdir. Hepimiz bu sınırlarda gezdik. Belki Survivor'da bunu en çok yapanlardan biri de benim. Ama o heyecanla yapabiliyorsun. Yusuf'un yaptığı bugüne kadar olan bir şeyin patlamasıydı. Yusuf ve Hikmet'e haklı yada haksız diyemem. Ayıp olur. Yüzde 50'li oranlarla ikisini dengelerim. İkisine de haklı yada haksız diyemem" ifadelerini kullandı.

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Survivor Panorama yorumcuları arasında yer alan İhsan Tarkan ise , Yusuf ve Hikmet kavgasına ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu. İhsan Tarkan, "Dışarıdaki insanlara da sordum sizce bu olayda kim haklı diye onlarda Hikmet'e daha çok hak verdi. Ya abi şöyle bir şey var birisi babanın kafasına bir şey geçirse, baban da onun kafasına atmaz mı?" dedi.


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Survivor survivor 2019 survivor hikmet yusuf kavga Hakan HAtipoğlu

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