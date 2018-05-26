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Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 00:50 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in son bölümünde kazanan takımın 2 günlüğüne Türkiye'ye gideceği büyük ödül oyununun rövanş heyecanı yaşandı. Survivor tarihinin en anlamlı ve en büyük ödülü için Exathlon'un kırmızı parkurunda müthiş bir mücadele vardı. Oyun sonunda ise kaybeden takım gözyaşlarına boğuldu. Survivor'da İstanbul ödül oyununu kim kazandı? Hangi takım İstanbul'a gidecek? Kazanan takım özel uçakla İstanbul'a uçacak ve 1,5 gün sevdikleri ve ailesiyle istediğini yapabilecek.

Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul ödüllü bir oyun oynanacağın ve kazanan takımın 2 günlüğüne İstanbul'a gideceğini açıklamıştı. Survivor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu büyük ödül için takımlar iki gün boyunca büyük mücadele yaşadı.

SURVIVOR'DAN TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIM GİDİYOR?
Acun Medya'nın dünya televizyonları için çektiği format olan Exathlon yarışmasının parkurlarında bu defa Survivor yarışmacıları vardı. Survivor'un Perşembe yayınlanan bölümünde, Türkiye ödüllü oyunun ilki Exathlon'un mavi parkurunda yapıldı. Gönüllüler takımı bu oyunu 10-7 kazarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Cuma akşamı ekrana gelen oyun ise kırmızı parkurda yapıldı. Ünlüler takımı bu oyunu kazanarak durumu 1-1'e getirmek ve seriyi 3. oyuna uzatmayı planlıyordu.

İSTANBUL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Ailelerine ve İstanbul'a kavuşmak için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımları oyuna büyük bir hırsla başladı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda iki takım dengeli başladı. 5-5'lik eşitliğe gelen oyunda sonraki oyunlarda Gönüllüler farkı açmaya başladı. Oyunu 10-7'lik skorla alan Gönüllüler takımı İstanbul'a gitmeye hak kazandı. Oyunda Ünlüler takımından Mustafa ve Ümit Karan ise kötü performansları nedeniyle rakiplerine 6 sayı verdi. Mustafa ve Ümit Karan çıktıkları 3'er oyunda da sayı alamadı.

AĞLAMA KRİZİNE GİREN MERVE AYDIN'I ACUN ILICALI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Oyun sonrasında Gönüllüler takımı sevdiklerine ve Türkiye'ye kavuşacakları için büyük mutluluk yaşadı. Ünlüler'de ise gözyaşları sel oldu. Merve, Sema ve Turabi kaybettikleri ödül nedeniyle gözyaşlarını tutamadılar. Ağlama krizine giren Merve Aydın'ı ise Acun Ilıcalı teselli etmeye çalıştı. Ilıcalı Merve'ye 'Biraz kaderci olmalısın' dedi.

İSTANBUL ÖDÜLÜNDE NELER VAR? TÜRKİYE'YE GİDECEK TAKIM NE YAPACAK?
Türkiye oyununu kazanan Gönüllüler takımı, hafta sonu ekrana gelecek olan dokunulmazlık oyunlarının ardından İstanbul'a gidecek. İstanbul'da toplam 1,5 gün kalacak olan yarışmacılar havaalanına indikten sonra özel araçlarla istedikleri yere gidebilecekler. Ailesi ve arkadaşlarıyla gün boyunca istediği yapabilecek olan yarışmacılara, Acun Medya ekibinden kameramanlar ve prodüskiyon görevlileri de eşlik edecek. Yarışmacıların aileleri ve arkadaşlarıyla konuşmaları ise dışarıdan bilgi akışı olmaması için kontrol altında olacak. Gün boyunca İstanbul'un keyfini çıkaracak olan Gönüllüler takımı akşam ise prodüksiyonun kontrolü altında otelde kalacak.

MOR ODA VE TAVUK ÖDÜLLÜ OYUNDA TARİHİ FARK
Survivor son bölümde ekrana gelen ilk oyun ise mor oda ve tavuk pilav ödülü içindi. Alp Kırşan'ın sunduğu oyunda ilginç anlar yaşandı. Son dönemin formda takımı Gönüllüler oyunda hiç bir varlık gösteremedi. Ünlüler takımı oyunu, Survivor 2018'de daha önce görülmemiş bir skorla 10-0 kazanmayı başardı.


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