Survivor'da İstanbul ödülünü kim kazandı? Hangi takım Survivor'dan Türkiye'ye gidecek ve neler yapacak?

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde İstanbul ödüllü bir oyun oynanacağın ve kazanan takımın 2 günlüğüne İstanbul'a gideceğini açıklamıştı. Survivor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu büyük ödül için takımlar iki gün boyunca büyük mücadele yaşadı.

SURVIVOR'DAN TÜRKİYE'YE HANGİ TAKIM GİDİYOR?

Acun Medya'nın dünya televizyonları için çektiği format olan Exathlon yarışmasının parkurlarında bu defa Survivor yarışmacıları vardı. Survivor'un Perşembe yayınlanan bölümünde, Türkiye ödüllü oyunun ilki Exathlon'un mavi parkurunda yapıldı. Gönüllüler takımı bu oyunu 10-7 kazarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Cuma akşamı ekrana gelen oyun ise kırmızı parkurda yapıldı. Ünlüler takımı bu oyunu kazanarak durumu 1-1'e getirmek ve seriyi 3. oyuna uzatmayı planlıyordu.

İSTANBUL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ailelerine ve İstanbul'a kavuşmak için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımları oyuna büyük bir hırsla başladı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu oyunda iki takım dengeli başladı. 5-5'lik eşitliğe gelen oyunda sonraki oyunlarda Gönüllüler farkı açmaya başladı. Oyunu 10-7'lik skorla alan Gönüllüler takımı İstanbul'a gitmeye hak kazandı. Oyunda Ünlüler takımından Mustafa ve Ümit Karan ise kötü performansları nedeniyle rakiplerine 6 sayı verdi. Mustafa ve Ümit Karan çıktıkları 3'er oyunda da sayı alamadı.