Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisi yaklaşırken her sayı önem arz ediyor. 22 Mart akşamında yarışmacılar, dokunulmazlık oyununu takımına getirmek için parkurda ter döktü. Ayrıca iletişim oyunu da oynandı. Peki Survivor'da kim elendi? 22 Mart eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu 2-0 fark ile Ünlüler takımı kazandı. Ayrıca iletişim ödülünü kazanan taraf da Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bilindiği üzere ilk eleme adayı Ünlüler takımından çıkmış ve oy çoğunluğu ile Barış Murat Yağcı'nın adı çıkmıştı. Yağcı bu duruma şu ifadelerle karşılık vermişti: "En azından şunu biliyorum ki zaman çok önemli bir kavramdır. Zamanla her şey yolunu bulur. Bu zamana kadar girdiğim birçok potadan sevenlerim sayesinde çıkmayı başarabildim. Bu saatten sonra da herkesle potaya girmeye hazırım."

Survivor All Star'da 2. eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim Keklik oldu. Survivor'dan elenecek isim, çarşamba akşamı oynanacak dokunulmazlık oyunun ardından belli olacak.



