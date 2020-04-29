Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı

Survivor 2020 28 Nisan Salı akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda etti. Yeni kurallar gereğince dokunulmazlık oyunlarının ikisini de aynı takım kazamayınca hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıktı. Toplam 6 yarışmacının elemeye kaldığı Survivor konseyinde elenen ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu.

Sms oylamasında gönüllülerde Barış ve Cemal Can, ünlülerde ise Mert ve Aycan en yüksek oyları alan yarışmacılar oldu. Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Gizem, Yasin Obuz ve Ardahan oldu.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz pazar akşamı yapılan sms oylamasına sonucuna göre elemeye kalan Yunus Emre, Ersin, Sercan, Gizem, Yasin ve Ardahan arasından elenen isim belli oldu. Survivor'da bu hafta elenen isim gönüllüler takımından Gizem oldu.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı sevdikleriyle cep telefonuyla mesajlaşam hakkı elde etti.

