MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı

Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 00:04 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının son bölümünde eleme konseyi ve iletişim ödülü heyecanı vardı. Survivor'da yarışmacılar sevdikleriyle mesajlaşabilmek için iletişim oyununda yarıştı. Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden hem ünlüler hem de gönüllülerden toplam 6 yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor'dan elenen isim ise sms sonuçlarına göre belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da 28 Nisan Salı akşamı elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı

Survivor 2020 28 Nisan Salı akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda etti. Yeni kurallar gereğince dokunulmazlık oyunlarının ikisini de aynı takım kazamayınca hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıktı. Toplam 6 yarışmacının elemeye kaldığı Survivor konseyinde elenen ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayları ünlüler takımından Yunus Emre ve gönüllüler takımından Gizem olmuştu. Haftanın diğer eleme adayları SMS oylaması sonrasında belli oldu.

Sms oylamasında gönüllülerde Barış ve Cemal Can, ünlülerde ise Mert ve Aycan en yüksek oyları alan yarışmacılar oldu. Ünlüler takımından Aycan eleme adayı olarak Ersin'i, Mert ise Sercan'ı gösterdi. Gönüllüler takımından ise Cemal Can Yasin'i, Barış da Ardahan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Böylece haftanın eleme adayları Yunus Emre, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Gizem, Yasin Obuz ve Ardahan oldu.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da geçtiğimiz pazar akşamı yapılan sms oylamasına sonucuna göre elemeye kalan Yunus Emre, Ersin, Sercan, Gizem, Yasin ve Ardahan arasından elenen isim belli oldu. Survivor'da bu hafta elenen isim gönüllüler takımından Gizem oldu.

gizem

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da bu hafta iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımı sevdikleriyle cep telefonuyla mesajlaşam hakkı elde etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Nur Yerlitaş yaşadıklarını böyle anlatmıştı!Nur Yerlitaş yaşadıklarını böyle anlatmıştı!
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor kim elendi, survivor kim gitti, Survivor 2020, survivor gizem,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş katıldığı programda yaşadıklarını böyle anlatmıştı!

Nur Yerlitaş yaşadıklarını böyle anlatmıştı!

Survivor ödülü malikanenin sahibi kim? Survivor'daki lüks villanın hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli? Hangi sporu yapıyor

Survivor Yunus Emre kimdir?

Öfke filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Öfke filmi ne zaman çekildi?

Aksiyon sevenler ekran başına

Prangalı Yarim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Prangalı Yarim ne zaman ve nerede çekildi?

Prangalı Yarim Fox ekranlarında

Çalgı Çengi İkimiz nerede ve ne zaman çekildi? Çalgı Çengi İkimiz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çalgı Çengi İkimiz TV'de yayınlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.