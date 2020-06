Survivor'da kim elendi? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 9 Haziran Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor 2020'de takımların mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılmasının ardından ilk eleme gerçekleşti. Survivor'daki ada konseyine Acun Ilıcalı İstanbul'dan katıldı.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar akşamları yapılan sms oylamalarında en yüksek oyları alan isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Acun Ilıcalı, sms oylamasında mavi takımda Cemal Can ve ardından Nisa'nın en yüksek oyları alan yarışmacılar olduğunu açıkladı. Kırmızı takımda ise sms birincisi Barış olurken, ikinci Sercan oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımlardan ilk eleme adayları Cemal Can ve Barış olmuştu. Ancak sms oylamasında Cemal Can ve Barış'ın birinci çıkmasıyla adaylıkları düştü.

Kırmızı takımda Elif'in çeyrek finale yükselmesi ve dokunulmaz olması nedeniyle, sms birincilerinin seçmesine gerek kalmadan eleme adayları belli oldu. Barış ve Sercan'ın da oylamada ilk sırada yer alması nedeniyle geriye kalan iki yarışmacı olan Berkan ve Yunus Emre eleme adayları oldu.

Mavi takımda ise oylama birincisi Cemal Can, Yasin'in adını söyledi. Yasin, "Her oylamadan potaya beni sokuyorsun" diyerek Cemal Can'a sitem etti. Cemal Can ise "Söz bu son olacak" dedi.