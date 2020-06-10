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Survivor'da kim elendi? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 9 Haziran Salı Survivor'dan elenen isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 00:17 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 9 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 102. bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar ada konseyine çıktı ve eleme adaylarını belirledi. Sms sonuçlarını ise Acun Ilıcalı açıkladı ve takımlarda en yüksek oyu alan isimler belli oldu. Survivor'da sms oylamalarında en yüksek oyları alanlar, diğer eleme adaylarını belirledi. Survivor'da bir isim yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor'da bu hafta elenen isim.

Survivor'da kim elendi? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 9 Haziran Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor 2020'de takımların mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılmasının ardından ilk eleme gerçekleşti. Survivor'daki ada konseyine Acun Ilıcalı İstanbul'dan katıldı.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar akşamları yapılan sms oylamalarında en yüksek oyları alan isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Acun Ilıcalı, sms oylamasında mavi takımda Cemal Can ve ardından Nisa'nın en yüksek oyları alan yarışmacılar olduğunu açıkladı. Kırmızı takımda ise sms birincisi Barış olurken, ikinci Sercan oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımlardan ilk eleme adayları Cemal Can ve Barış olmuştu. Ancak sms oylamasında Cemal Can ve Barış'ın birinci çıkmasıyla adaylıkları düştü.

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Kırmızı takımda Elif'in çeyrek finale yükselmesi ve dokunulmaz olması nedeniyle, sms birincilerinin seçmesine gerek kalmadan eleme adayları belli oldu. Barış ve Sercan'ın da oylamada ilk sırada yer alması nedeniyle geriye kalan iki yarışmacı olan Berkan ve Yunus Emre eleme adayları oldu.

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Mavi takımda ise oylama birincisi Cemal Can, Yasin'in adını söyledi. Yasin, "Her oylamadan potaya beni sokuyorsun" diyerek Cemal Can'a sitem etti. Cemal Can ise "Söz bu son olacak" dedi.

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Sms ikincisi Nisa ise diğer aday olarak Evrim'in adını söyledi.
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Böylece Survivor'da bu hafta Yasin, Evrim, Yunus Emre ve Berkan elemeye kalan isimler oldu.

SURVIVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye kalan Yasin, Evrim, Yunus Emre ve Berkan arasında, sms oylamasında en düşük oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Yunus Emre oldu.

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Survivor'dan elenen Yunus Emre, "Çok üzgünüm ayrıldığım için. Bu güzel insanları tanımak mutluluktu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Rahatına ve özgürlüğüne çok düşkün bir insanım. Kamp hayatı beni çok zorluyordu. Beklediğim ötesinde zordu Survivor benim için" dedi.

SURVIVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI NASIL OLDU?

Survivor'da 17. hafta sms oylaması sıralaması belli oldu. Survivor'da iki hafta dokunulmazlık kazanan ve çeyrek finale yükselen ilk isim olan Elif için de oylama yapıldı. Ancak elenme riski olmayan Elif için az oy atılınca 5. sırada yer aldı. İşte mavi ve kırmızı takımların sms sıralaması:

MAVİ TAKIM SMS SIRALAMASI

5 - Ardahan
4 - Yasin
3 - Evrim
2 - Nisa
1 - Cemal Can

KIRMIZI TAKIM SMS SIRALAMASI

5 - Elif
4 - Yunus Emre
3 - Berkan
2 - Sercan
1 - Barış

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