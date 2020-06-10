Survivor'da kim elendi? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 9 Haziran Salı Survivor'dan elenen isim

Survivor 2020'de takımların mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılmasının ardından ilk eleme gerçekleşti. Survivor'daki ada konseyine Acun Ilıcalı İstanbul'dan katıldı.
Survivor'da geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar akşamları yapılan sms oylamalarında en yüksek oyları alan isimleri Acun Ilıcalı açıkladı. Acun Ilıcalı, sms oylamasında mavi takımda Cemal Can ve ardından Nisa'nın en yüksek oyları alan yarışmacılar olduğunu açıkladı. Kırmızı takımda ise sms birincisi Barış olurken, ikinci Sercan oldu.
Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımlardan ilk eleme adayları Cemal Can ve Barış olmuştu. Ancak sms oylamasında Cemal Can ve Barış'ın birinci çıkmasıyla adaylıkları düştü.
Kırmızı takımda Elif'in çeyrek finale yükselmesi ve dokunulmaz olması nedeniyle, sms birincilerinin seçmesine gerek kalmadan eleme adayları belli oldu. Barış ve Sercan'ın da oylamada ilk sırada yer alması nedeniyle geriye kalan iki yarışmacı olan Berkan ve Yunus Emre eleme adayları oldu.
Mavi takımda ise oylama birincisi Cemal Can, Yasin'in adını söyledi. Yasin, "Her oylamadan potaya beni sokuyorsun" diyerek Cemal Can'a sitem etti. Cemal Can ise "Söz bu son olacak" dedi.
Sms ikincisi Nisa ise diğer aday olarak Evrim'in adını söyledi.
Böylece Survivor'da bu hafta Yasin, Evrim, Yunus Emre ve Berkan elemeye kalan isimler oldu.
Survivor'da elemeye kalan Yasin, Evrim, Yunus Emre ve Berkan arasında, sms oylamasında en düşük oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı Yunus Emre oldu.
Survivor'dan elenen Yunus Emre, "Çok üzgünüm ayrıldığım için. Bu güzel insanları tanımak mutluluktu. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Rahatına ve özgürlüğüne çok düşkün bir insanım. Kamp hayatı beni çok zorluyordu. Beklediğim ötesinde zordu Survivor benim için" dedi.
Survivor'da 17. hafta sms oylaması sıralaması belli oldu. Survivor'da iki hafta dokunulmazlık kazanan ve çeyrek finale yükselen ilk isim olan Elif için de oylama yapıldı. Ancak elenme riski olmayan Elif için az oy atılınca 5. sırada yer aldı. İşte mavi ve kırmızı takımların sms sıralaması:
5 - Ardahan
4 - Yasin
3 - Evrim
2 - Nisa
1 - Cemal Can
5 - Elif
4 - Yunus Emre
3 - Berkan
2 - Sercan
1 - Barış
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