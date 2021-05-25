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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 25 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

25.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 25 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takım birer defa kazandı. Böylece iki takımdan da birer yarışmacı elemeye kaldı. Survivor son bölümde ise sms oylaması birincisi olan yarışmacılar, diğer eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2021'den kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 25 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye'nin son bölümünde ada konseyinde sms birincileri yeni eleme adaylarını belirledi. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms oylaması birincisi Poyraz, ikincisi ise Ayşe oldu. Kırmızı takımda sms oylaması birincisi Batuhan oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazandı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Cumartesi günü ada oylamasında eleme adayı olarak Poyraz’ı seçti.

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İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise Pazar günü oylama ile eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı seçti.

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Survivor mavi takımda sms oylaması birincisi olan Poyraz'ın eleme adaylığı düştü. Birinci olan Poyraz yeni eleme adayını belirledi ve "Oyuna güvendiğim için Steven diyorum" dedi. İkinci olan Ayşe ise Merve Aydın'ın ismini söyledi.

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Kırmızı takımın sms birincisi olan Batuhan ise Berkay'ı eleme adayı olarak belirledi.

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Böylece bu haftanın eleme adayları Aleyna Çalışkan, Merve Aydın, Steven ve Berkay oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Aleyna Çalışkan, Merve Aydın, Steven ve Berkay arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Merve Aydın oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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