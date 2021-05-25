Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 25 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye'nin son bölümünde ada konseyinde sms birincileri yeni eleme adaylarını belirledi. Sms oylaması sonuçlarına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor'a veda etti.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms oylaması birincisi Poyraz, ikincisi ise Ayşe oldu. Kırmızı takımda sms oylaması birincisi Batuhan oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazandı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, Cumartesi günü ada oylamasında eleme adayı olarak Poyraz’ı seçti.



İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise Pazar günü oylama ile eleme adayı olarak Aleyna Çalışkan’ı seçti.

Survivor mavi takımda sms oylaması birincisi olan Poyraz'ın eleme adaylığı düştü. Birinci olan Poyraz yeni eleme adayını belirledi ve "Oyuna güvendiğim için Steven diyorum" dedi. İkinci olan Ayşe ise Merve Aydın'ın ismini söyledi.