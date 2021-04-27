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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 27 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

27.04.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 27 Nisan Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunları sonrasında hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıkmıştı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms birincisi olan yarışmacılar, diğer eleme adaylarını belirledi. Peki Survivor sms birincisi kim oldu? Survivor 2021'den kim elendi? İşte 27 Nisan Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 27 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları ünlüler ve gönüllüler birer defa kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarda ise ünlüler ve gönüllüler takımlarından iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise her iki takımda da sms birincisi olan yarışmacılar, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarını belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler takımları için sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak. Survivor'da gönüllüler takımında sms birincisi Poyraz, ünlülerde ise İsmail Balaban oldu.

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SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı ünlüler, ikinci dokunulmazlığı gönüllüler kazandı. Survivor'da ilk eleme adayı gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan oldu. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ise eleme adayı olarak İlayda'nın adı yazıldı. Gönüllülerin sms birincisi olan Poyraz eleme adayı olarak Steven'ı seçti.

Ünlülerde sms oylaması birincisi olan İsmail Balaban eleme adayı olarak Sergen'in adını söyledi.

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Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları İlayda, Aleyna Çalışkan, Sergen ve Steven oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan İlayda, Aleyna Çalışkan, Sergen ve Steven arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Bu hafta Survivor'dan yarışmacı İlayda oldu.

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Veda konuşması yapan İlayda, "Burada 16 hafta boyunca kalacağıma kimse inanmıyordu. Kendi adıma mutluyum. Sporcu kimliğim olmadan da 16 hafta boyunca parkurlarda koşup, hız ve kuvvet konularında kendimi geliştirdim. Bana burası çok şey kattı. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

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TV8 survivor
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