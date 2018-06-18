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Survivor'da kim elenecek? Hakan Ural'dan ilginç eleme açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2018 20:04 | Son Güncelleme

Survivor'dan kim elenecek? Survivor'da son dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren Turabi, Murat Ceylan ve Sema arasından kimin eleneceği merak konusu oldu. Survivor Panorama yorumcusu Hakan Ural Survivor'dan elenecek ismi işaret etti. Survivor tahminleriyle dikkat çeken Hakan Ural, adaya bu hafta Murat Ceylan'ın veda edeceğini söyledi.

Survivor'da kim elenecek? Hakan Ural'dan ilginç eleme açıklaması

Survivor 2018'in yeni bölümüne eleme heyecanı yaşanacak. Survivor'da Kıbrıs finaline haftalar kala kimin veda edeceği merak konusu oldu. Survivor Panaroma programında Hakan Ural da Murat Ceylan'ı işaret ederek başarılı yarışmacının adaya veda edeceğini söyledi.

Survivor'da dünkü konsey sonrası Turabi, Murat Ceylan ve Sema'nın isimleri eleme potasına çıktı. Bu akşam bu 3 isimden birisi ada hayatına veda edecek. Şimdi tüm gözler, bu gece gerçekleşecek elemede...Bu üç isimden kimin adaya veda edeceği merak konusu olurken tahminlerinde başarı oranı yüksek olan "Survivor Panaroma" yorumcusu Hakan Ural, Murat Ceylan'ın yarışmaya veda edeceğini söyledi. Murat'ı çok sevdiğini, efendi bir çocuk olduğunu belirten Hakan Ural, "Bu hafta o gelir, burada ağırlarız." dedi.

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