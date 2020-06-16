Survivor'da oyunu bırakan Evrim'e Yasin'den tepki: Bu takıma ihanettir

Survivor 2020 yeni bölümde mavi takımdan Yasin, Evrim hakkında çok sert konuştu. Survivor son bölümde ödül oyununda Cemal Can ile karşılaşan Evrim, atışlar sırasında bir anda oyunu bırakmıştı. Evrim’in o hareketinden sonra demoralize olan mavi takım oyunu kaybetti.

Survivor yeni bölümde Yasin, Evrim’in oyunda sembolleri devirmesini anlattı.

Survivor Yasin, Evrim'in takımın ayarını bozduğunu söyleyerek, "Labutlara vura vura hepsini düşürdü. Bu takıma ihanettir. Yapamayabilirsin atamayabilirsin. Hadi bunları da düşürdün ama gelip takımın ayarını bozman ne kadar yakıştı" şeklinde konuştu.

Survivor Evrim ise kendini "Benim yüzümden kaybedelim hiç sorun değil" sözleriyle savundu. Evrim, "Karışmayın, 'Bu benim düşüncem' dedim. Beni rahat bırakın, herkes bir kurala uymak zorunda deği. Bugün yapamadım atışları ve kimyam bozuldu. 4 aydır ilk defa elimle sembolleri devirdim. Bunu yapmak istedim, kimler neler yapıyor ben de bunu yaptım" ifadelerini kullandı.

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 16 Haziran 2020 | Yasin'den Evrim'e sitem: Bu takıma ihanettir

