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Survivor'da Ramazan Bayramı sürprizi! Acun Ilıcalı: Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 03:13 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 84. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle eleme sisteminde değişiklik yapıldı. Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ilk eleme adayının belli olacağı konsey heyecanın yaşanacağı bölüm 22 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelecek. Bayram haftasına özel sürprizler hazırlayan Acun Ilıcalı'nın "Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız" sözleri yarışmacıları heyecanlandırdı. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da Ramazan Bayramı sürprizi! Acun Ilıcalı: Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de bu hafta Ramazan Bayramı nedeniyle eleme olmayacak. Ünlüler ve gönüllüler takımları 2 hafta boyunca 4 dokunulmazlık oyunu oynayacak ve bu oyunlar sonrasında 4 eleme adayı çıkacak. Survivor'da normalde cumartesi ve pazar akşamları ekrana gelen dokunulmazlık oyunu ve konsey bölümleri ise bu haftaya özel olarak 22 Mayıs Cuma ve 23 Mayıs Cumartesi akşamları yayınlanacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü olan 24 Mayıs Pazar akşamı ise Acun Ilıcalı bir ilke imza atacak ve Survivor yarışmacılarıyla birlikte bayrama özel bir bölümü yayınlayacak.

"EN GÜZEL BAYRAM PROGRAMLARINDAN BİRİNİ YAPACAĞIZ"

Survivor'ın Cuma akşamı ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın sözleri dikkat çekti. Dokunulmazlık oyunu sonrasında haftanın ilk eleme adayının belli olacağı konseyde açıklamalar yapan Ilıcalı'nın "Bayram haftasını nasıl geçireceksiniz? Planımız Türk televizyon tarihinin en güzel bayram programlarından birini yapmak. Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız" sözleri yarışmacıları adeta sevinçten havaya uçurdu.


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