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Survivor'da sakatlanan Berna Canbeldek Dominik'te ameliyat oldu! Son durumunu böyle paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2018 01:55 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de oyun sırasında geçirdiği talihsiz kaza sonucunda yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Berna Canbeldek, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından duyurdu. Survivor Berna, dizindeki çatlak nedeniyle acil olarak Dominik'teki hastanede ameliyata alındı.

Survivor'da sakatlanan Berna Canbeldek Dominik'te ameliyat oldu! Son durumunu böyle paylaştı

Survivor Ünlüler takımının iddialı yarışmacılarından olan Berna Canbeldek geçtiğimiz hafta ödül oyunu sırasında ayağını sert şekilde çarpınca ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Survivor doktoru Metin Kuş gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırılan Berna'nın dizinde çatlak oluştuğu ve yarışmaya devam edemeyeceği Acun llıcalı tarafından açıklanmıştı.

'AMELİYAT İYİ GEÇTİ'
Dizindeki ciddi sakatlıktan dolayı Berna, Dominik'in başkenti Santo Domingo'da tam teşekküllü bir hastanede ameliyata alındı. Ayağı sargılar içinde yatan Berna, hastane yatağında çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve son durumunu açıkladı. Ameliyatının iyi geçtiğini duyuran Berna paylaşımda, 'Ameliyat iyi geçti. Şimdi dinlenme ve yine ayağa kalkma zamanı. Dualarınız için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sizi seviyorum' notunu yazdı.

BERNA

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