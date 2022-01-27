Survivor'da Sema, Adem ve Aycan döndü mü? Sema, Adem ve Aycan Survivor 2022’ye yeniden mi dahil oluyor?

Survivor All Star 2022, yarışmacıların performansı kadar ortamın sürekli gerilmesi sonucu çıkan tartışmalar dolayısıyla da adından söz ettirmeyi başarıyor. İzleyicinin merakla takip ettiği yarışmada gergin anların biri biterken diğeri başlıyor. Öte yandan kapışmalı geçen oyunlarda sık sık sakatlıkların yaşanması sebebiyle Sema, Adem ve Aycan hastalıklarından dolayı yarışmaya ara vermek durumunda kalmıştı. Acun Ilıcalı bu 3 ismin durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR’DA SEMA, ADEM VE AYCAN DÖNDÜ MÜ?

Survivor All Star 2022'nin son bölümünde Acun Ilıcalı dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Konseyde Ünlüler ve Gönüller takımını ilgiliendiren bir konuşma yapan Ilıcalı'nın sözleri Survivor'ın sıkı takipçilerini heyecanlandırdı. Performansları dolayısıyla Survivor All Star 2022'nin önemli isimlerinden olan Adem, Sema ve Aycan'ın son durumu belli oldu. Acun Ilıcalı üç ismin geri döneceğini duyurdu.

SEMA, ADEM VE AYCAN SURVİVOR 2022'YE YENİDEN Mİ DAHİL OLUYOR?

Survivor 2022 All Star yarışmasının son bölümünde eleme konseyi sırasında Acun Ilıcalı, Sema, Adem ve Aycan’ın rahatsızlıklarının sona erdiğini ve yarından itibaren yarışmaya dahil olacaklarını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Sema, Adem ve Aycan, Survivor’ın yeni yayınlanacak bölümünde yarışmaya geri dönüyor.

Öte yandan yarışmaya yeni yedek yarışmacılar da dahil olacak. Son yedeklerin kim olduğu merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, yedeklerin 4 kişi olduğunu ve birinin Nisa olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada " Yedek yarışmacılar yarın itibariyle dahil olacak. Yarın 2 erkek 2 kadın yarışmacı geliyor. İsimlerden biri Nisa diğerlerini yarın göreceksiniz" ifadelerini kullandı

