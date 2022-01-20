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Survivor'da sürgün adası hakkında yeni karar! Acun Ilıcalı Survivor 2022 All Star'daki yeni kuralları açıkladı

20.01.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu yıl uygulanmaya başlayan 'sürgün kampı' uygulamasının adı sürgün adası olarak değiştirildi. Acun Ilıcalı aldıkları yeni kararı ada konseyinde duyurdu. Ilıcalı, eleme adayı olan yarışmacıların herkesten ayrı bir şekilde günlerce kaldığı sürgün adası uygulamasının devam edeceğini belirterek yeni kuralları açıkladı. Buna göre konseylerde artık 3 eleme adayı belirlenecek. Survivor'da sürgün adasına gidecek ve elemeye kalacak son ismi ise haftanın performans birincisi belirleyecek.

Survivor'da sürgün adası hakkında yeni karar! Acun Ilıcalı Survivor 2022 All Star'daki yeni kuralları açıkladı

Survivor 2022 All Star'ın 19 Ocak Çarşamba ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde, Acun Ilıcalı yeni kuralları yarışmacılara açıkladı. Ilıcalı'nın ismi sürgün adası olarak değiştirilen uygulamanın devam edeceğini duyan yarışmacılar üzüntü yaşadı.

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"HER HAFTA 4 YARIŞMACI SÜRGÜN ADASINA GİDECEK"

Yarışmacılara Survivor'daki yeni kurallar hakkında açıklama yapan Ilıcalı, "Başlangıç olarak en zor şartları göğüsleyen ekip oldunuz.En hızlının ve becereklinin değil bir çok özelliği bir arada bulunduranın kazanacağı bir yıl olacak. Sürgün kampı uygulaması belli bir süre daha devam edecek. Ancak dokunulmazlık sayısı 3 olacak. Konseylerden 3 eleme adayı çıkacak. 4. eleme adayını o haftanın performans birincisi
belirleyecek. Böylece her hafta 4 yarışmacı sürgün kampına gitmiş olacak. Aday çıkartacak takımdaki son bir haftanın en iyi kadın ve erkek yarışmacısı o hafta dokunulmaz olacak" dedi.

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"KALMA SÜRENİZ 5 GÜN OLMAYACAK"

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Ilıcalı, sürgün adasında kalma gününün azaldığını söylerek "Eğer 3 oyunu bir takım kazandıysa, kaybeden takımın birincisi o ismi söyleyecek. Kalma süreniz 5 gün olmayacak. Kampta 4 gün kalacaksınız. Sürgün kampının adı da sürgün adası olarak değiştirdik" ifadelerini kullandı.

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survivor Acun Ilıcalı
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