Survivor'da sürgün adasına giden Evrim'den sert tepki: Kaypak karakterli insanlar...

Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyine gitmişti. Konseydeki oylamada adı en fazla yazılan isim olan Evrim Keklik, eleme adayı olarak sürgün adasına gönderilmişti. Konseyde adını yazanlar arasında bulunan Nisa ve Yasin'e tepki gösteren Evrim, sert ifadeler kullanmıştı.

"KURT KIŞI GEÇİRİR DE..."

Adını yazanlara tepki gösteren Evrim "Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Yakayım mı gemileri? Beni yazan üç kişiyi ve nedenini biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum bir kuyruk acısı vardır. Kendisiyle tartışmalarımız oldu. 2020'den de gelen şeyler var. Yasin'e şaşırdım sadece. Gün olur devran döner. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Karşılaşırız bir gün yeri gelir" demişti.

"KORKAK DÖVÜŞMESİNLER"

Barış Murat Yağcı, Birsen ve Mert ile birlikte sürgün adasına giden Evrim, takım arkadaşlarına duyduğu öfkeyi saklamadı.

Evrim "Yasin Anıl'ı yazacakken beni yazdı. Ben burada asla samimiyet görmüyorum. Herkes istediğini yazabilir ama cesur bir şekilde yazsın. Korkak dövüşmesin kimse abisinin ablasının arkasına sığınmasın. Kaypak karakterli insanlar benim yüzüme gülmesin. Performans olarak dört kız da birbirimize yakınsak, herkes buraya tek tek düşecek" dedi.



