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Survivor'da Tayfun ve Nisa'nın yakınlaşması gündemde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 09:36 | Son Güncelleme

Survivor 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölümünde ise dikkat çeken bir detay vardı. Sosyal medyanın gündemde Tayfun ve Nisa'nın yakınlaşması var.

Survivor'da Tayfun ve Nisa'nın yakınlaşması gündemde...

Survivor'da yarışan Emrah'ın oğlu Tayfun'un, adadaki takım arkadaşı Nisa ile yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin samimi hallerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Adada aşk başlıyor" yorumlarında bulundu.

Gönüllüler takımında yarışan Tayfun ile Nisa'nın yakınlaşmaları izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Babası Emrah'la yaşadığı sorunları anlatarak yarışmaya damga vuran Tayfun'un, oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması akıllara yeni bir aşkın başladığı yorumlarına neden oldu.

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Tayfun'un oyun kazanan Nisa'nın yanına koşarak sürekli sarılması ve yüzündeki gülümsemesi akıllara yeni bir aşkın başladığını getirdi.

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İkilinin hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Adada aşk başlıyor" yorumunu yaptı.

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29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında konuşan Tayfun, babasını ilk gördüğü anı anlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayfun ve Nisa, survivor aşk,

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