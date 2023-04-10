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Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 10 Nisan Survivor'da kim eleme adayı oldu, kim diskalifiye edildi?

10.04.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme adayı olan isim merak edildi. TV8'in sevilen yarışma programında 10 Nisan 2023 tarihli yeni bölümde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Öte yandan yayınlanan fragmanda diskalifiye şoku gündem oldu. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 10 Nisan Survivor'da kim eleme adayı oldu, kim diskalifiye edildi?

Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 10 Nisan Survivor'da kim eleme adayı oldu, kim diskalifiye edildi?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor tüm heyecanıyla devam ediyor. Survivor 2023'de şampiyonluğa doğru adım adım yaklaşılırken yer yer gergin dakikalar ve zorlu mücadeleler de yaşanıyor. 10 Nisan 2023'de yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde Acun Ilıcalı bşr yarışmacıyı ada konseyinden kovdu ve o isim yarışmadan diskalifiye edildi. Peki, Surivor'da kim kazandı? Survivor'da hangi yarışmacı diskalifiye oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları...

10 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Her bölümü ilgiyle takip edilen Survivor'ın 10 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Oyunun kazananı Ünlüler Takımı oldu. Yarışmacılar duş, masaj ve yemek ödülünün sahibi oldu.

acun ılıcalı survivor

10 NİSAN SURVİVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler Takımı'ndan bir isim potaya çıkacak. Haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE ŞOKU!

Survivor'ın damga vuran fragmanında bir yarışmacının diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıclı şu ifadeleri kullandı;

"Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun?" diyen Acun Ilıcalı "Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan bir insan mısın genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin."

acun ılıcalı survivor 2

SURVİVOR'DA KİM, HANGİ YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Survivor'ın 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde diskalifiye şoku yaşandı. Gönüllüler Takımı'ndan Merve yarışmadaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan ötürü yarışmadan gönderildi.

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