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Survivor'da yarı finale kimler kaldı? Dominik'te son mücadele yaşandı! Survivor All Star finalinde hangi isimler var?

29.06.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da ilk yarı finalistler belli oldu. Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel Dominik'teki son oyunda karşı karşıya geldi. Survivor'ın 28 Haziran Salı ekrana gelen son bölümünde, iki yarışmacı ise yarı finale yükselmeyi garantiledi. Peki Survivor'da son oyunu kim kazandı? Survivor yarı finale kimler kaldı?

Survivor'da yarı finale kimler kaldı? Dominik'te son mücadele yaşandı! Survivor All Star finalinde hangi isimler var?

Büyük finale hazırlanan Survivor'da Dominik'te son elenen isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Ocak ayından bu yana devam eden zorlu yarışmada, son 4'e kalan Batuhan, Adem, Nisa ve Ayşe yarı final oyununda mücadele etti.

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YARI FİNALE KALANLAR BELLİ OLDU

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı yarı final oyununu garantileyen iki isim belli oldu. Kıran kırana mücadelenin ekranlara geldiği sezonun son oyununda Ayşe, ilk turda sakatlandı ve kaybederek SMS oylamasına çıkacak ilk isim olarak belirlendi. Diğer 3 yarışmacı arasında devam eden rekabetin sonunda ise Adem ve Batuhan parkurun galibi olarak yarı finali garantiledi. Yarı finali garantileyen isimler Adem ve Batuhan oldu.

Survivor'da SMS oylamasına kalan yarışmacılar Nisa ve Ayşe ikilisi oldu. Survivor'ın 29 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan bölümünde iki isimden biri veda edecek.

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SURVIVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA

Survivor'ın İstanbul'da büyük finalinde iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.

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survivor
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